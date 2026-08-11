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सिंह राशि – आज का राशिफल (Singh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 11 अगस्त 2026 सिंह राशि – आज का राशिफल (Singh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 11 अगस्त 2026

आज का सिंह राशि का राशिफल (11 अगस्त): अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के साथ आनंद से दिन व्यतीत करेंगे।बुजुर्गों के लिए दवाइयां लेने के बजाय ताजा हवा में बाहर जाना सेहर के लिए फायदेमंद होगा। नौकरी की तलाश करने वालों को आज अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए।विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। वे बौद्धिक विषयों पर दोस्तों के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो लोग एक समूह में पढ़ते हैं, उन्हें बहुत फायदा होगा।अपने कार्य के सन्दर्भ में मिलने वाले मत के लिए शिक्षकों को मानसिक परिपक्वता का परिचय देकर शालीनता का प्रदर्शन करना होगा।आज कोई भूमि संबंधी सौदे में विलंब की संभावना है। इसका दूसरे मामलों पर भी विपरीत परिणाम होगा।

Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: जानें आज का दिन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Singh राशिफल (11 अगस्त 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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Updated: 10:58 AM

राशि

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राशिफल

मेष
मेष

आप किसी स्वच्छंद सम्बंध में उलझने की सम्भावना हैं इससे पहले कि आप इसमें उलझते चले जाएँ, अपने आप को जल्द से जल्द इससे बाहर निकाले। एकाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। वे अनियंत्रित हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि संयम पूर्वक रहें।शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक…

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वृषभ
वृषभ

प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिता बिताएंगे। जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी मिलेगी।अब तक की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलाने वाले छात्र आने वाली परीक्षा के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगें।शिक्षकों…

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मिथुन
मिथुन

विवाहित जोड़े के लिए आज का दिन सुखद और रूमानी होगा।बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए करुणा और आदर का भाव दिखा कर सभी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त करेंगे।व्यापारियों को अनपेक्षित रूप से वित्तीय सहायता मिलेगी जिससे वे अपनी उत्पादकता और व्यवसाय का विकास कर सकेंगे।अचल संपत्ति कारोबार से…

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कर्क
कर्क

आज कइयों के लिए प्रेम प्रसंगों और प्रणय संबंधो का दिन हैं। आज बस सब ओर रूमानियत होगी।बच्चे आज परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनकी उपलब्धियों से पूरा परिवार उन पर गर्व करेगा।वैद्यकीय व्यवसायी आज थकान महसूस करेंगे, पर काम की अधिकता और दबाव से उन्हें आराम मिलाना भी संभव नहीं होगा।जो लोग अचल…

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सिंह
सिंह

अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के साथ आनंद से दिन व्यतीत करेंगे।बुजुर्गों के लिए दवाइयां लेने के बजाय ताजा हवा में बाहर जाना सेहर के लिए फायदेमंद होगा। नौकरी की तलाश करने वालों को आज अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए।विद्यार्थियों के लिए अच्छा…

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कन्या
कन्या

रोमांचक साथी को अपने प्रेमी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए आज ज्यादा समय मिलेगा। उन्हें उनके साथ समय बिताने और साथ ही बाहर जाने का अवसर मिलेगा।बुजुर्गों के लिए आज खुशनुमा दिन होगा। वे आज सभी उम्र के लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जीवन के प्रति अपने जोशपूर्ण रवैय्ये से वे…

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तुला
तुला

विवाहित जोड़े आज एक अच्छा, सामंजस्य पूर्ण घरेलू दिन का आनंद लेंगे।परीक्षा फल की प्रतीक्षा कर रहे बच्चे आज निराश हो जायेंगे। पर उन्हें इस असफलता को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगली परीक्षा में वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।आपको आज नए काम का अवसर मिल सकता है। नया काम आपको बहुत ख्याति…

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वृश्चिक
वृश्चिक

एकाकी व्यक्तियों के लिए आज कुछ रूमानी और व्यक्तिगत संबंधों से प्रणय जीवन को आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है।सैर या यात्रा आपको सफल परिणाम दे सकती हैं, विशेष रूप से बिक्री के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन मंगलमय होगा। व्यापारी और उद्योजकों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। नित्य…

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धनु
धनु

जो लोग एकाकी हैं उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक होकर कुछ नए उत्तरदायित्व संभाल लेने चाहिए।नौकरी के लिए प्रत्यक्ष भेंट कर चुके प्रत्याशीयों के लिए दिन असामान्य है। नतीजे आप के पक्ष में नहीं होंगे।छात्रों को पता होना चाहिए कि उनकी शैक्षणिक गतिविधियों लापरवाही उनके परिवारों को निराश कर सकती है। उनके माता-पिता और…

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मकर
मकर

आपके प्रणय को अंततः आज आपके माता-पिता की औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी।छात्रों को बुरी कंपनी से बचने की सलाह दी जाती है। इससे उनकी पढ़ाई बर्बाद हो सकती है।पिछले कुछ समय से कड़ी मेहनत कर रहे खिलाड़ियों को आखिरकार अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। वे अपने-अपने खेल में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।कलात्मक अभिरुचि के…

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कुंभ
कुंभ

अपने नये रिश्ते को बढ़ने और परिपक्व होने के लिए थोडा और समय दीजिये। ताकि आप भविष्य में किसी असुविधा से बच सकें।माता-पिता के लिए बच्चों का स्वास्थ्य कुछ चिंता का विषय हो सकता है। अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।बहुत ही आकर्षक विदेशागत स्थान पर एक लम्बी आनंददायक छुट्टी के योग बन रहे हैं।…

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मीन
मीन

शादीशुदा जोड़े एक रोमांटिक प्यारे दिन का इंतजार कर सकते हैं।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी आज कुछ दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत करेंगे जो उनके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक होंगे। अचल संपत्ति के व्यवसायियों के लिए समाज के प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ व्यक्तियों से बनाएं हुए…

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मेष
मेष

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं।संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की वजह से टीचर्स इस सप्ताह…

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वृषभ
वृषभ

मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहने वाला है, जिससे उनके सब्र का इम्तिहान हो सकता है।सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या तो अपने साथियों के काम में बहुत कमियां निकाल सकते हैं या उनसे हद से ज्यादा उम्मीदें रख सकते हैं। इससे कर्मचारियों के बीच नेगेटिविटी फैल सकती है।हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स…

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मिथुन
मिथुन

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सेहत में सही दवा और देखभाल से जल्द ही सुधार होगा।इस सप्ताह स्टूडेंट्स अपनी निजी या पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं के लिए अपने टीचर्स से सलाह ले सकते हैं। टीचर्स भी उनका सही मार्गदर्शन और हौसला बढ़ा सकेंगे।राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता…

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कर्क
कर्क

सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को ऑफिस में सुधार देखने के लिए थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि चीजें रातों-रात नहीं बदलतीं।सीनियर डॉक्टरों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि उनके जूनियर कर्मचारी स्वतंत्र रूप से और कुशलता से काम संभालेंगे।शिक्षकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा और अनुकूल रहने वाला है, जो उनके काम में…

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सिंह
सिंह

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।अगर टेक क्षेत्र के लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो उन्हें अपना यह फैसला कुछ समय के लिए टालने की सलाह दी जाती है।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) को इस सप्ताह सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। उनकी…

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कन्या
कन्या

रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।जो वकील इस सप्ताह अपने केस जीतेंगे, उनके मुवक्किलों से बहुत प्रशंसा प्राप्त होगी। वे फीस के अलावा उन्हें कोई तोहफा या बोनस भी दे सकते हैं।विदेश में रह रहे बच्चे जो घर आने की तैयारी कर रहे थे, उनकी यात्रा…

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तुला
तुला

शायद छात्र इस सप्ताह होने वाले स्कूल टूर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।शादीशुदा जोड़ों के लिए यह सप्ताह काफी खुशनुमा और रोमांटिक रहने वाला है।शादीशुदा लोगों को इस सप्ताह अपनी भावनाओं पर काबू रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अचानक आया गुस्सा स्थिति को बिगाड़ सकता है और बाद में पछताना पड़ सकता है।इस…

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वृश्चिक
वृश्चिक

हल्की-फुल्की बीमारी या मौसमी तकलीफ के कारण बच्चों को इस सप्ताह आराम करना पड़ सकता है। बाहर खेलने न जा पाने की वजह से वे थोड़े चिड़चिड़े या बेचैन हो सकते हैं।काम तय समय सीमा (डेडलाइन) के भीतर पूरा न हो पाने के कारण अकाउंटेंट्स पर काम का भारी दबाव रहेगा। इस वजह से आपको…

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धनु
धनु

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके माता-पिता की ओर से औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह थोड़ा रिलैक्स करने और काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ बाहर जाने की जरूरत है। तनाव से राहत और मानसिक शांति के लिए यह बहुत जरूरी है।सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम कर…

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मकर
मकर

रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहेगा, क्योंकि उनकी डील्स और कागजी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।छात्रों को इस सप्ताह प्रोजेक्ट्स पूरे करने में परेशानी आ सकती है, विशेषकर तकनीकी (टेक्निकल) क्षेत्रों की पढ़ाई करने वालों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।टीचर्स को सलाह दी जाती है…

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कुंभ
कुंभ

तकनीक क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ अनबन का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि उनके व्यवहार को कोई घमंड या अहंकार न समझे।लंबे समय से परेशान कर रहे सिरदर्द, पीठ दर्द या दांत दर्द जैसी तकलीफों से इस सप्ताह आपको काफी राहत मिलेगी।छात्रों को सलाह दी जाती…

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मीन
मीन

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी से जुड़ने का जॉब ऑफर मिल सकता है। यह आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है।तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग इस सप्ताह काम में नए टूल्स और इनोवेटिव विचारों का उपयोग करेंगे, जो उनके पक्ष में काम करेगा।डॉक्टर इस सप्ताह जो…

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मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

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वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

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मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

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कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

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सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

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कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

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तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

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वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

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धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

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मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

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कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

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मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

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राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

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