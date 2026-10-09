Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 09 October 2026: जानें आज का दिन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Singh राशिफल (09 अक्टूबर 2026)।

आज का सिंह राशि का राशिफल (09 अक्टूबर): अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के साथ आनंद से दिन व्यतीत करेंगे।मनोरंजन हेतु नौकाविहार या जहाजी सैर के योग हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग आज थोड़े अशांत रहेंगे। परेशानी और मन चिड़चिड़ा होने के बावजूद के अपने काम पूरी मेहनत से करेंगे।विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। वे बौद्धिक विषयों पर दोस्तों के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो लोग एक समूह में पढ़ते हैं, उन्हें बहुत फायदा होगा।राजनीतिज्ञों को अनपेक्षित सूत्रों से अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। जो अब तक उनका समर्थन कर रहे थे वे भी विरोध कर सकते हैं पर निराशा की कोई बात नहीं है। यह स्थिति अस्थाई है।आपकी रचनात्मकता और छवि अपने उत्कर्ष पर होगी। इसका लाभ उठाइये और किसी नयी योजना को कार्यान्वित करें।

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