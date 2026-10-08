Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 08 October 2026: जानें आज का दिन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Singh राशिफल (08 अक्टूबर 2026)।

आज का सिंह राशि का राशिफल (08 अक्टूबर): पालक आज अविवाहित युवकों को बाहर पार्टियों में जाने से रोकेंगे।आज परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा सैर की संभावना है।वैद्यकीय व्यवसायी आज थकान महसूस करेंगे, पर काम की अधिकता और दबाव से उन्हें आराम मिलाना भी संभव नहीं होगा।लेखांकन, प्रबंधन और संबंधित विषय पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है।राजनेताओं को आज अतिरिक्त व्यय करने पड़ेंगे। एक के बाद दूसरा लगातार खर्चा आज परेशानी में डाल सकता हैं।कलाकार, संगीतकार, निर्देशक और अन्य रचनात्मक लोग आज कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे।

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