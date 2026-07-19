सिंह राशि – आज का राशिफल Singh Rashi – Aaj Ka Rashifal 19 July 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, जबकि कर्क राशि में स्थित सूर्य आपको योजनाओं में सफलता देगा। रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से रुके कार्य बन सकते हैं। वहीं नौकरी करने वाले लोगों को जूनियर और सीनियर का साथ मिल सकता है और किसी नई जिम्मेदारी के साथ सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी इंटरव्यू, परीक्षा या महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं।

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन लाभदायक रह सकता है। नए ग्राहक मिलने, पुराने निवेश से फायदा होने या किसी नई साझेदारी पर चर्चा आगे बढ़ने के संकेत हैं। यदि आप नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आज शुरू कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में अच्छा लाभ देंगे। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी जरूरी रहेगा। परिवार के किसी अनुभवी सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

वैदिक ज्योतिश के अनुसार सेहत की बात करें तो दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन अधिक काम के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय पर आराम भी करें। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी। प्रेम संबंधों में भी विश्वास बढ़ेगा। साथ में अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।