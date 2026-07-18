Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हो रहा है, जबकि सूर्य देव कर्क राशि में विराजमान हैं। ऐसे में आज आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही आज बनने वाले रवि योग और वरीयान योग आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबारियों के लिए अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं और धन लाभ के अच्छे अवसर बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में लाभ देगा।

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ कही घूमने का प्लान बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी विश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में निकटता आएगी। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से घर का माहौल खुशहाल रहेगा। रवि योग का प्रभाव आपको सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक रहेगा, जबकि वरीयान योग मानसिक बैलेंग और धैर्य बनाए रखने में मदद करेगा।

वैदिक ज्योतिष अनुसार सेहत की बात करें तो दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। हालांकि खानपान में लापरवाही न करें। वहीं पुराने तनाव से राहत मिलने के योग हैं। आज धन, करियर और पारिवारिक जीवन में संतुलित प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए अवसरों का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।