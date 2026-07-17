Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी ही राशि सिंह में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज आप गए गोल एचीव करेंगे। वहीं सूर्य देव कर्क राशि में रहकर आपको लीडरशिप क्वालिटी देंगे। आज बनने वाले रवि योग और वरीयान योग आपके लिए यात्रा के योग बना रहे हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आज आप सोची हुई योजनाओं में सफलता पाएंगे।

वहीं कारोबारियों के लिए आज का दिन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। रवि और वरीयान योग के प्रभाव से आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, जिससे निवेश या कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं।

वैदिक ज्योतिष अनुसार पारिवारिक और दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा , जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। वहीं आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।