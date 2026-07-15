Singh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 July 2026: प्यूचर पचांग के अनुसार आज चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, जिससे सिंह राशि के जातकों के लिए दिन थोड़ा लाभकारी और योजनाएं बनाने वाला रह सकता है। क्योकि व्रज योग, पुष्य नक्षत्र और मिथुन राशि में बन रहा भद्र राजयोग आपके कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के संकेत दे रहे हैं। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग ला सकती है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय रहेगा।

वहीं आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। साथ ही भद्र राजयोग के प्रभाव से व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं साझेदारी के कार्यों में चीजों को क्लियर रखें, इससे विश्वास मजबूत होगा। परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे। वहीं प्रेम संबंधों में भी आपसी समझ बढ़ेगी।

वैदिक ज्योतिष के अनुसार सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें। साथ ही समय पर आराम करें। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति मिलेगी। आज पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, इसलिए अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें। वहीं पॉजिटिव सोच के साथ किए गए प्रयास आने वाले समय में अच्छे परिणाम दिला सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।