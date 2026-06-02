Leo Horoscope June To December 2026 (सिंह राशिफल जून से दिसंबर 2026): सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2026 के जून से लेकर दिसंबर तक का समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस राशि में साल के आरंभ से शनि की ढैया चल रही है। वर्तमान में देवताओं के गुरु बृहस्पति उच्च के हो गए हैं और आपकी गोचर कुंडली में अक्टूबर तक बारहवें भाव में रहने वाले हैं। लग्न में केतु, अष्टम भाव में शनि, सप्तम भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में शनि के साथ गुरु का त्रिकोण का संयोग बन रहा है, जो काफी शुभ माना जा रहा है। लेकिन शनि के अष्टम और गुरु के बारहवें भाव में होने ज्यादा शुभ नहीं माना जा रहा है। हालांकि आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक को थोड़ा कम करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही सूर्य की स्थिति के कारण आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं जून से लेकर दिसंबर तक का समय सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा हो सकता है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि के अष्टम और गुरु के बारहवें भाव में होने से इस राशि के जातकों के जीवन में मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपके जीवन में कुछ सकारात्मक असर देखने को मिलने लगेंगे।

सिंह राशिफल 2026- आर्थिक स्थिति पर असर

सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर मिश्रित प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये समय आपको थोड़ी राहत दिला सकता है। अगर आप किसी बैंक या वित्तीय संस्था से कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। 2 जून को गुरु के बारहवें भाव में जाने से इस राशि के जातकों को कार्यों में सफलता हासिल होने के साथ पैसों की बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन खर्चों में तेजी से वृद्धि हो सकती है।

आपकी गोचर कुंडली के धन भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में बचत कर पाने में असलफल हो सकते हैं। आपको छोटे-छोटे काम में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा लंबे समय से रुका हुआ धन भी वापस मिलने के संकेत हैं। आय और व्यय दोनों बने रहेंगे, इसलिए बचत सीमित हो सकती है, लेकिन आवश्यक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

सिंह राशिफल 2026 -शिक्षा के क्षेत्र पर असर

जून से लेकर दिसंबर तक सिंह राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। इसके अलावा आपने कोई पहले परीक्षा दी होगी, तो उसमें भी सफलता हासिल हो सकती है। विदेश में पढ़ाई कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है।

सिंह राशिफल 2026 व्यापार पर असर

जून से लेकर दिसंबर तक इस राशि के जातकों को थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। व्यापार में थोड़ी मंदी हो सकती है। इस अवधि में किसी भी प्रकार के व्यापार का विस्तार करने से बचना चाहिए, क्योंकि मुनाफा नहीं मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं।

कोई अच्छा निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ जाएगी। यात्राओं के योग प्रबल होंगे। छोटी यात्राएं बड़ी और महत्वपूर्ण यात्राओं में परिवर्तित हो सकती हैं।

सिंह राशिफल 2026 -नौकरी पर असर

सिंह राशि के जातकों के लिए ये अवधि काफी खास हो सकती है। शनि के अष्टम भाव में होने से आपके द्वारा अधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता हासिल हो सकती है। खेल, कला, साहित्य, मीडिया, शिक्षा और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस अवधि में काफी लाभ मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को उच्च पद, सम्मान से लेकर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। काम को लेकर कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है।

सिंह राशिफल जून से दिसंबर 2026 -परिवार और लव लाइफ

जून और जुलाई के दौरान अष्टम शनि में होंगे। ऐसे में दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है। ऐसे में आपका परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बन सकते हैं। लेकिन यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जो लोग पहले बिल्कुल दूर थे, वे अचानक अत्यंत घनिष्ठ हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता आएगी, परंतु संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होने के संकेत नजर आ रहे हैं। परिवार का वातावरण अधिक सौहार्दपूर्ण बनेगा। इसके अलावा मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी समय अनुकूल माना जा सकता है।अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है।

सिंह राशिफल 2026 -स्वास्थ्य पर असर

सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। गुरु के बारहवें भाव में होने से गुरु की स्थिति कमजोर रहेंगी। ऐसे में इस राशि के जातकों को अक्टूबर तक थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें। हालांकि अध्यात्म की ओर आपका काफी अधिक झुकाव हो सकता है। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन में रुचि बढ़ेगी और मन अधिक एकाग्र होने लगेगा।

डिस्क्लेमर: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के आधार पर वास्तविक परिणाम हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार का अकाट्य दावा या अचूक निर्णय न माना जाए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, वित्तीय निवेशों अथवा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित और योग्य विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें।