Leo Monthly Horoscope August 2026: अगस्त 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, लीडरशिप क्वालिटी और नई उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में गोचर आपकी आय, बचत और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। साथ ही 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश नए लोगों से संपर्क बढ़ाएगा और बड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता दिला सकता है।

वहीं 5 अगस्त को बुध का कर्क राशि में गोचर होने से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जिससे रुके हुए कार्य बनेंगे और योजनाएं सफल हो सकती हैं। इसके अलावा गजकेसरी राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग और हंस राजयोग का प्रभाव आर्थिक मजबूती, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा। वहीं 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका तेज, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता अपने चरम पर रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है अगस्त का महीना…

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बेरोजगार लोगों को मिल सकती है नौकरी

अगस्त का महीना नौकरीपेशा लोगों के लिए काफी सकारात्मक रहने की संभावना है। आपको बता दें कि 17 अगस्त के बाद सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे। वहीं बुधादित्य राजयोग आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे इंटरव्यू, प्रमोशन, सरकारी कार्य और प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।

वहीं हंस राजयोग ज्ञान और विवेक में वृद्धि करेगा, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें महीने के दूसरे पार्ट में शुभ समाचार मिलने की संभावना है।

कारोबार का हो सकता है विस्तार

वैदिक ज्योतिष अनुसार व्यापारियों के लिए अगस्त लाभदायक रह सकता है। क्योंकि मंगल का मिथुन राशि में गोचर नए ग्राहकों और नेटवर्किंग के जरिए व्यापार विस्तार के अवसर देगा। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। महालक्ष्मी राजयोग आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा, जिससे आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

साथ ही शुक्र का दूसरे भाव पर प्रभाव बचत बढ़ाने और कीमती वस्तुओं की खरीदारी का अवसर देगा। साथ ही गजकेसरी राजयोग निवेश, संपत्ति और लंबे समय की योजनाओं में लाभ दिला सकता है। हालांकि महीने के बीच में बड़े निवेश करते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

एनर्जी और आत्मविश्वास बढ़ेगा

स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य से अच्छा रह सकता है। सूर्य के मजबूत होने से ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि बुध के गोचर के कारण मानसिक तनाव या अधिक सोचने की प्रवृत्ति कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित खानपान अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। पुराने रोगों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। यात्रा के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखें।

धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल

वैवाहिक जीवन में इस महीने सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गजकेसरी राजयोग परिवार में सुख-शांति और आपसी समझ को मजबूत करेगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी विश्वास बढ़ेगा और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। परिवार के किसी शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे घर का वातावरण खुशहाल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।