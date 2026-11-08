Lakshmi Narayan Rajyog 2026 Venus Mercury Conjunction 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और बुध ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधाओं, बुद्धि, व्यापार और आर्थिक उन्नति का कारक माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र और बुध की विशेष युति बनती है, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। पंचांग अनुसार साल 2026 में 22 नवंबर को शुक्र और बुध की युति से इस शुभ राजयोग का प्रभाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह योग कुछ राशि वालों के लिए तरक्की, धन लाभ और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत दे सकता है।

इस राजयोग का विशेष प्रभाव तुला, कन्या, मेष और वृष राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है। इन राशि वालों को नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं, लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। आइए जानते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग किन राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है और उन्हें करियर, कारोबार, धन के मामले में कैसे लाभ मिल सकता है।

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क्या होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, गणना, व्यापार और संचार के कारक हैं, जबकि शुक्र धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुख-सुविधाओं और भौतिक सुखों के कारक हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की शुभ स्थिति व्यक्ति को आर्थिक मजबूती, व्यापार में सफलता और सुख-सुविधाओं का लाभ दिलाने वाली मानी जाती है। हालांकि, इस योग का वास्तविक फल कुंडली में ग्रहों की स्थिति, भाव, दृष्टि और बल पर निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 22 धन के दाता शुक्र ग्रह शाम 5 बजकर 21 मिनट पर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पर बुध ग्रह पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। वहीं यह राजयोग 2 दिसंबर तक बनेगा। क्योंकि इसके बाद बुध ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

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इन 4 राशियों को मिल सकता है लक्ष्मी नारायण राजयोग का लाभ

मेष राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबार से जुड़े जातकों को कोई बड़ी डील मिल सकती है। निवेश और धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ सकती है।

वृष राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृष राशि वालों के लिए यह राजयोग भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना हो सकती है। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।

कन्या राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही, आपकी वाणी और निर्णय लेने की क्षमता से कार्यक्षेत्र में लाभ मिल सकता है।

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तुला राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग विशेष रूप से शुभ संकेत दे सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि की संभावना है। कारोबार का विस्तार करने की योजना सफल हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता और परिवार में खुशियों का माहौल रह सकता है।

लक्ष्मी नारायण राजयोग का क्या है ज्योतिषीय महत्व?

ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण राजयोग को सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब बुध और शुक्र शुभ स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि, मेहनत और व्यापारिक समझ के दम पर सफलता मिल सकती है। हालांकि, केवल राजयोग बनने से हर व्यक्ति को समान फल नहीं मिलता। इसका प्रभाव जन्मकुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।