Lakshmi Narayan Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के गोचर से बनने वाले शुभ योगों का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। 22 नवंबर 2026 को शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष में इस योग को सुख, वैभव, धन और बुद्धिमत्ता से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब शुक्र और बुध एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति को आर्थिक मामलों, कारोबार, करियर और सुख-सुविधाओं के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस शुभ योग का विशेष प्रभाव मेष, कुंभ और तुला राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 22 धन के दाता शुक्र ग्रह शाम 5 बजकर 21 मिनट पर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पर बुध ग्रह पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। वहीं यह राजयोग 2 दिसंबर तक बनेगा। क्योंकि इसके बाद बुध ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मेष राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ आय के नए रास्ते खुल सकते हैं।

कुंभ राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में मुनाफा बढ़ने और किसी बड़ी व्यावसायिक योजना पर काम शुरू करने के योग हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना लाभकारी रहेगा।

तुला राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण राजयोग इस राशि के जातकों के लिए खास माना जा सकता है। नौकरी में तरक्की, वेतन वृद्धि और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबार में विस्तार हो सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बनेंगे। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा।

क्या होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र में बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण राजयोग कहा जाता है। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम और भौतिक संपन्नता के कारक हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की शुभ स्थिति से व्यक्ति को करियर, कारोबार, आर्थिक उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में सकारात्मक परिणाम मिलने की मान्यता है। हालांकि, इस योग का वास्तविक फल कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति, भाव और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।