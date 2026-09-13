Lakshmi Narayan Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार सितंबर के आखिरी सप्ताह में ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंचांग के अनुसार 26 सितंबर 2026 को बुध ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में शुक्र पहले से मौजूद रहेंगे। ऐसे में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष में इस राजयोग को धन, सुख-सुविधा, व्यापार, बुद्धि और आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और संचार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र को धन, वैभव, भौतिक सुख-सुविधा, कला और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए दोनों ग्रहों की युति को आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

26 सितंबर को क्यों बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध 26 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 38 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे। बुध और शुक्र की इसी युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। यह राजयोग 6 सितंबर तक बना रहेगा। क्योंकि इस दिन शक्र देव कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होने, कारोबार में नए अवसर मिलने और करियर में प्रगति के योग बन सकते हैं।

कन्या राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध-शुक्र की यह स्थिति धन और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में लाभकारी रह सकती है। कारोबार में नए सौदे मिल सकते हैं और रुका हुआ पैसा वापस आने के संकेत बन सकते हैं। नौकरी करने वालों को आर्थिक लाभ या वेतन वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के साथ सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।

मकर राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग करियर और आर्थिक उन्नति के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे जातकों को सफलता मिल सकती है। पुराने निवेश से भी लाभ की संभावना बन सकती है।

सिंह राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों को इस अवधि में आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को नए क्लाइंट या कारोबारी अवसर मिल सकते हैं। धन से जुड़े फैसलों में समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

क्या होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार बुध और शुक्र की युति से बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग को शुभ माना जाता है। बुध को भगवान विष्णु और शुक्र को माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसलिए इस योग को धन, बुद्धि, वैभव, सुख और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा पर भी निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।