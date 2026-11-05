Lakshmi Narayan Rajyog 2026 Venus Mercury Conjunction 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और बुध दोनों ग्रहों को सुख, समृद्धि, धन और बुद्धिमत्ता का कारक माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र और बुध की युति बनती है, तो इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार 22 नवंबर 2026 को बनने वाला यह ज्योतिषीय संयोग कुछ राशियों के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का सकारात्मक प्रभाव करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और सुख-सुविधाओं पर देखने को मिल सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 22 धन के दाता शुक्र ग्रह शाम 5 बजकर 21 मिनट पर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पर बुध ग्रह पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। वहीं यह राजयोग 2 दिसंबर तक बनेगा। क्योंकि इसके बाद बुध ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

6 नंवबर धनतेरस पर बन रहा शुक्रादित्य राजयोग; तुला, मेष, कन्या और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

मकर राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने की संभावना बन सकती है। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

कर्क राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। आमदनी के नए रास्ते खुलने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। जो लोग नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

मेष राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र और बुध का यह संयोग शुभ परिणाम दे सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव की इच्छा रखने वाले लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों को नए सौदे मिलने और मुनाफा बढ़ने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में लाभ दे सकते हैं।

कुल मिलाकर, लक्ष्मी नारायण राजयोग को ज्योतिष में सुख, धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मकर, कर्क और मेष राशि के जातकों के लिए यह संयोग करियर और आर्थिक मामलों में नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। हालांकि, वास्तविक फल जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा पर भी निर्भर करेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।