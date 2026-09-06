Lakshmi Narayan Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति का विशेष महत्व माना गया है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में बुध और शुक्र की युति से एक बेहद शुभ योग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से शुक्र ग्रह विराजमान होंगे। बुध और शुक्र की इस युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग बुद्धि, वाणी, व्यापार, धन, सुख-सुविधाओं और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है।

कैसे बनता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी, व्यापार और संचार का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र धन, ऐश्वर्य, सुख-सुविधा, भौतिक संपन्नता और आकर्षण से संबंधित ग्रह हैं। जब बुध और शुक्र एक ही राशि में एक साथ आते हैं तो ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। 26 सितंबर को तुला राशि में बनने वाली बुध-शुक्र की युति इसी योग का निर्माण करेगी।

इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर समान नहीं माना जाता। जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा और भाव के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। हालांकि, गोचर के आधार पर मेष, कर्क, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में विशेष अवसर बनने की संभावना मानी जा रही है।

तुला राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण तुला राशि में ही होगा, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह समय खास माना जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए सौदे और साझेदारी लाभकारी साबित हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

मेष राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध-शुक्र की युति आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। व्यापार कर रहे लोगों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है और कारोबार विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है। नौकरीपेशा जातकों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने और निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि, निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग करियर और आय के लिहाज से शुभ परिणाम दे सकता है। नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट या ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और लंबे समय से अटके किसी आर्थिक मामले में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है।

कर्क राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह राजयोग करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी बदलने या नई भूमिका की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। व्यापारियों को लाभ के नए रास्ते मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाई गई योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं।

किन मामलों में मिलेगा लाभ?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध-शुक्र की युति का प्रभाव करियर, कारोबार, धन, व्यापार, संचार, साझेदारी और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में दिखाई दे सकता है। खासकर उन लोगों के लिए यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है जो नौकरी में बदलाव, कारोबार विस्तार या आर्थिक योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

हालांकि, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां आस्था और मान्यताओं पर आधारित होती हैं। किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक फैसले को केवल राशि या राजयोग के आधार पर नहीं लेना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।