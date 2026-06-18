Lagna In Astrology: वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली को व्यक्ति के जीवन का एक शीशा यानी दर्पण माना जाता है। जिस क्षण व्यक्ति जन्म लेता है तो उसी समय पूर्वी क्षितिज में उदित हुई राशि के अनुसार उसका लग्न का निर्धारण हो जाता है। जातक अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर, स्वास्थ्य, विवाह, धन से लेकर जीवन से संबंधित कई अन्य घटनाओं के बारे में जान सकता है। हालांकि अधिकतर लोग राशि के अनुसार ही अपने जीवन का विश्लेषण कराते हैं। लेकिन ज्योतिष के जानकारों की बात करें, तो जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण आधार लग्न होता है। लग्न के बिना कुंडली का सही विश्लेषण करना संभव नहीं माना जाता। वैदिक ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ बृहत्पाराशर होराशास्त्र और फलदीपिका में लग्न को कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना गया है। आइए जानते हैं ‘कुंडली रहस्य’ की श्रृंखला शास्त्र में लग्न क्या होता है और ये राशि से किस तरह से अलग होता है…

क्या होती है लग्न? (What Is Lagna)

संस्कृत शब्द लग्न का अर्थ है ‘जुड़ा हुआ’ या ‘स्थापित होना’। ज्योतिष के अनुसार, जिस राशि का उदय किसी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व दिशा में हो रहा होता है, वही उसकी जन्म लग्न कहा जाता है। इसे अंग्रेज़ी में Ascendant या Rising Sign कहा जाता है। इसी के कारण एक दिन जन्म लेने वाले दो व्यक्तियों का भी लग्न अलग-अलग हो सकता है। फिर चाहे उनका सूर्य या फिर चंद्र राशि समान हो।

जन्म कुंडली में लग्न का महत्व (Lagna Importance In Kundli)

ज्योतिष शास्त्र में लग्न की बात करें, तो इसे कुंडली का पहला भाव माना जाता है। यह व्यक्ति के शरीर, व्यक्तित्व, व्यवहार, सोच, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को बताता है। कुंडली की नींव को लग्न कहा जाता है। इसके बिना गणना कर पाना मुश्किल होता है। किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न का अध्ययन करते हैं।

प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में लग्न की महत्ता का विस्तार से बताया गया है। वैदिक ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ बृहत्पाराशर होराशास्त्र और फलदीपिका में लग्न को कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना गया है।

ग्रंथ बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने लग्न को कुंडली का आधार बताया है।

श्लोक:

तनुं रूपं च ज्ञानं च वर्णं चैव बलाबलम्।

प्रकृतिं सुखदुःखं च लग्नभावाद् विचिन्तयेत्॥

अर्थ:

लग्न भाव से व्यक्ति के शरीर, रूप, ज्ञान, वर्ण, बल-अबल, स्वभाव तथा सुख-दुःख आदि का में विचार किया जा सकता है।

वहीं फलदीपिका में आचार्य मन्त्रेश्वर कहते हैं कि लग्न के द्वारा व्यक्ति का यश, सम्मान, स्वास्थ्य, शक्ति और व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है।

श्लोक:

देहावयवसौख्यानि यशो मानं च जीवितम्।

स्वभावं च बलं चैव लग्नभावाद् विनिर्दिशेत्॥

लग्न और राशि में अंतर (Difference Between Lagna And Zodiac Sign)

बहुत से लोग लग्न और राशि को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। जहां राशि चंद्रमा की जन्म के समय की स्थिति पर आधारित होती है। वहीं लग्न जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित राशि पर आधारित होता है। इस कारण राशि और लग्न अलग-अलग हो सकते हैं। चंद्र राशि मन और भावनाओं को बताती है जबकि लग्न व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट और जीवन की दिशा को बताता है।

लग्न के आधार पर किया जाता है ये आकलन

व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार

शारीरिक संरचना और आकर्षण

स्वास्थ्य की स्थिति

जीवन में आने वाले अवसर और चुनौतियाँ

करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा

विवाह में लग्न

लग्न के बिना क्यों अधूरी मानी जाती है ज्योतिष गणना?

अगर केवल सूर्य या फिर चंद्र राशि के आधार पर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाएगा, तो वह एक सामान्य भविष्यवाणी हो सकती है। लेकिन सटीक और व्यक्तिगत ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए लग्न का पता होना बेहद जरूरी है। जन्म समय में कुछ मिनटों का अंतर भी लग्न बदल सकता है, जिससे पूरी कुंडली की संरचना प्रभावित हो जाती है। इसी के कारण जन्म कुंडली बनाते समय जन्म का समय का सटीक होना बेहद जरूरी है।

कैसे पता करें आपका लग्न कौन सा है? (How To Know Your Lagna)

जिस तरह से 12 राशियां यानी मेष से लेकर मीन तक होती है। ऐसे ही 12 लग्न होते हैं, जो मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न,धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न होते हैं। लग्न लगभग हर दो घंटे में बदल जाता है, इसलिए जन्म समय में थोड़ी सी भी गलती लग्न राशि बदल सकती है। यही कारण है कि जन्म समय की शुद्धता ज्योतिषीय गणना में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

वैदिक ज्योतिष में लग्न वह होता है, जो जन्म के समय पूर्व दिशा में उदित हो रही होती है। जन्म कुंडली का पहला भाव इसी लग्न राशि से शुरू होता है, इसलिए इसे कुंडली का आधार माना जाता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने जन्म का सटीक समय, स्थान और तारीख के बारे में ही से पता होना चाहिए इसी के आधार पर आपकी कुंडली तैयार हो जाती है। आपकी कुंडली चक्र में ऊपरी भाग में लग्न चक्र लिखा होगा। इस चक्र में कौन सा अंक लिखा है ये आपको देखना होगा। अगर अंक 1 लिखा है, तो आपका लग्न मेष होगा। अगर 2 लिखा है, तो आपका लग्न वृषभ लग्न है। इसी तरह 12 तक के अंक लिखे हो सकते हैं। जिसके आधार से लग्न का निर्धारण किया जाता है।

लग्न जानने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है?

जन्म की सही तारीख

जन्म का सटीक समय

जन्म स्थान

निष्कर्ष

वैदिक ज्योतिष में लग्न राशि को जन्मकुंडली का आधार माना जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, भाग्य, करियर और रिश्तों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऐसे में अगर आपको अपनी कुंडली को सही तरीके से जानना है, तो राशि के अलावा लग्न से जानें। इससे आपके जीवन के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी मिल सकती है।

अगला कुंडली रहस्य:

कैसे बनाई जाती है कुंडली जन्म कुंडली (Birth Chart)। व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बनाई जाती है। पढ़ें अगला भाग…

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई ज्योतिषीय जानकारी पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रीय संदर्भों पर आधारित है। ज्योतिष एक विश्वास और अध्ययन की परंपरा है, इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी की विधि नहीं माना जाता। राशिफल और ज्योतिषीय विश्लेषण को मार्गदर्शन या मनोरंजन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय (जैसे स्वास्थ्य, करियर, वित्त या अन्य जीवन संबंधी मामलों) के लिए अपने विवेक और विशेषज्ञ सलाह को प्राथमिकता दें।