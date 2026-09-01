Aquarius Monthly Horoscope September 2026: सितंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों के बड़े बदलावों वाला रहेगा। इस दौरान 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में, 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में, 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में और 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 26 सितंबर को बुध तुला राशि में पहुंचेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से इन गोचरों के कारण कुंभ राशि वालों के लिए करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

करियर में मिल सकता है भाग्य का साथ

वैदिक ज्योतिष के अनुसार करियर के लिहाज से सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत और रणनीति के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। महीने की शुरुआत में शुक्र का तुला राशि में गोचर आपके नवम भाव को एक्टिव करेगा। इससे भाग्य का साथ, वरिष्ठ लोगों का सहयोग, नई सीख और काम के सिलसिले में यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है।

वहीं 7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में प्रवेश आपके आठवें भाव को एक्टिव करेगा। बुध यहां मजबूत स्थिति में माने जाते हैं, इसलिए रिसर्च, टेक्निकल काम, वित्त, बीमा, टैक्स, डेटा, एनालिसिस और खूफियां एजेंसी से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। हालांकि, इस दौरान ऑफिस की राजनीति या किसी संवेदनशील विषय पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर होगा।

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बैंकिंग, मीडिया और आईटी से संबंधित लोगों को मिलेगा लाभ

वैदिक ज्योतिष अनुसार 17 सितंबर को सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने से बुध के साथ बुधादित्य योग बनने की स्थिति बनेगी। ज्योतिषीय सिद्धांतों में बुधादित्य योग को बुद्धि, निर्णय क्षमता, प्रशासनिक कौशल और तार्किक सोच से जोड़ा जाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए इसका प्रभाव रिसर्च, रणनीति और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता के रूप में सामने आ सकता है। साथ ही कन्या में बुध की मजबूत स्थिति से भद्र राजयोग का भी प्रभाव माना जाएगा। इसका फायदा विशेष रूप से उन लोगों को मिल सकता है जिनका काम लेखन, कम्युनिकेशन, विश्लेषण, अकाउंट्स, आईटी, शिक्षा या सलाह देने से जुड़ा है।

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बिजनिस में योजना होगी सफल

ज्योतिष शास्त्र अनुसार कारोबार करने वाले जातकों के लिए सितंबर में नए संपर्क और नए व्यावसायिक विचार महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। शुक्र का तुला में गोचर भाग्य और विस्तार से जुड़े मामलों में सहयोग दे सकता है। विदेश, लंबी दूरी के व्यापार, ऑनलाइन नेटवर्किंग या नए बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रहे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।

पंचांग अनुसार 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि के लिए यह छठे भाव को एक्टिव करेंगे। इससे आपके काम- कारोबार में कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों पर आपको विजय मिल सकती है। कारोबार में किसी पुराने विवाद या भुगतान से जुड़ी समस्या को सुलझाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि साझेदारी या कर्मचारियों से जुड़े मामलों में गुस्से और जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा।

वहीं 26 सितंबर को बुध तुला राशि में पहुंचेंगे। इसके बाद बातचीत, समझौते, व्यापारिक मीटिंग, नेटवर्किंग और सलाह-मशवरे से जुड़े कामों में गति आ सकती है। महीने के अंतिम दिनों में कारोबार के लिए नई रणनीति बनाने का समय अच्छा रह सकता है।

जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा

ज्योतिष अनुसार वैवाहिक जीवन के लिहाज से सितंबर का महीना शुरुआत में सकारात्मक संकेत दे सकता है। क्योंकि 2 सितंबर को शुक्र का अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश रिश्तों में मधुरता, आकर्षण और सामंजस्य बढ़ाने वाला माना जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर जीवनसाथी के साथ यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा का अवसर दे सकते हैं।

हालांकि महीने के मध्य में सूर्य और बुध का कन्या राशि में प्रभाव रिश्तों के कुछ संवेदनशील विषय सामने ला सकता है। आर्थिक मामलों, परिवार की जिम्मेदारियों या भविष्य की योजनाओं को लेकर मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में बातों को मन में रखने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करना बेहतर रहेगा।

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विवाह का आ सकता है प्रस्ताव

वहीं 26 सितंबर के बाद बुध का तुला राशि में गोचर दांपत्य जीवन में संवाद को बेहतर करने में मदद कर सकता है। अविवाहित लोगों के लिए भी किसी परिचित, मित्र, कार्यक्षेत्र या दूर स्थान से विवाह का प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है। शुक्र के प्रभाव से प्रेम संबंधों में आकर्षण और सकारात्मकता बनी रह सकती है।

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तनाव और गुस्सा परेशान कर सकता है

वैदिक ज्योतिष अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से सितंबर में कुंभ राशि वालों को अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना चाहिए। क्योंंकि 18 सितंबर को मंगल का कर्क राशि में गोचर छठे स्थान को एक्टिव करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह स्थिति रोग और विरोधियों से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकती है, लेकिन तनाव, गुस्सा और अनियमित दिनचर्या परेशानी का कारण बन सकती है।

वहीं काम के दबाव के बीच नींद पूरी करना, खान-पान संतुलित रखना और नियमित व्यायाम करना लाभकारी रहेगा। महीने के बीच में मानसिक तनाव को ज्यादा बढ़ने न दें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को केवल ज्योतिषीय फलित के आधार पर न छोड़ें और आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय सलाह लें।

सितंबर में बनने वाले राजयोगों का कुंभ राशि पर असर

फ्यूचर पंचांग के अनुसार सितंबर 2026 में कई महत्वपूर्ण योगों का उल्लेख किया जा रहा है। कन्या राशि में बुध की मजबूत स्थिति से भद्र राजयोग, जबकि सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग का प्रभाव माना जाएगा। ये योग कुंभ राशि के लिए ज्ञान, विश्लेषण, निर्णय क्षमता और जटिल मामलों को संभालने की योग्यता को मजबूत कर सकते हैं।

इसी तरह 2 सितंबर को शुक्र के अपनी स्वराशि तुला में आने से मालव्य राजयोग की स्थिति बनती है। कुंभ राशि के लिए तुला नौवां भाव है, इसलिए इसका संबंध भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, गुरुजनों और जीवन में विस्तार से जोड़ा जा सकता है। इससे रुके हुए भाग्य का साथ मिलने और नए अवसर खुलने की संभावना मानी जा सकती है।

महीने के लास्ट पार्ट में बुध के तुला में आने पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव माना जाएगा। कुंभ राशि के लिए यह भाग्य, ज्ञान, यात्रा, सलाह, नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्कों के मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। खासतौर पर नौकरी और कारोबार में बातचीत के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलने की संभावना बन सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।