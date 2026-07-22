Kumbha Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के 12 लग्न में से ग्यारहवां लग्न कुंभ है। इस राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है। शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है। कर्मफलदाता और न्याय के देवता शनि जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। वह जातकों को अनुशासन, सही मार्ग चलने से लेकर अनुशासन में रहना सीखाते हैं। शनि नवग्रह में सबसे धीमी गति से चलते हैं। वह एक राशि में करीब ढाई साल तक रहते हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों पर शनि का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों की बात करें, तो ये लोग सामान्यतः गंभीर, विचारशील तथा गहन चिंतन करने वाले होते हैं। इनमें बुद्धिमत्ता और चतुराई का विशेष गुण पाया जाता है, जिससे ये परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ‘फलदीपिका ग्रंथ के नवम अध्याय में भी कुंभ लग्न के जातकों के अनेक गुणों और जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। ‘कुंडली रहस्य’ में जानें कुंभ लग्न के जातकों की कैसा होता है व्यक्तित्व, स्वभाव….

श्लोक

प्रच्छन्नपापो घटतुल्यदेहो

विघातदक्षोऽध्वसहोऽल्पवित्तः।

लुब्धः परार्थो क्षयवृद्धियुक्तो

घटोद्भवः स्यात् प्रियगन्धपुष्पः॥

अर्थ- अब कुंभ लग्न वाले या जिनके जन्म के समय चन्द्रमा कुंभ राशि में हो उनका फल बताते हैं। ऐसे व्यक्ति छिपकर पाप करने वाले, थोड़े द्रव्य वाके, लोभी, दूसरे के घन के इच्छुक, मार्ग चलने का परिश्रम सहन करने वाले और दूसरों को चोट पहुंचाने में दक्ष होते हैं। इनका शरीर भी घड़े के आकार का होता है। पुष्पों के और सगन्धित द्रव्यों के ये शौकीन होते हैं। कभी यह क्षय को प्राप्त साम, दान, दण्ड, भंद होते हैं और कभी वृद्धि को अर्थात्‌ इनकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आता रहता है।

कुंभ लग्न के जातकों का व्यक्तित्व

फलदीपिका में दिए हुए श्लोक के अनुसार कुंभ लग्न के जातकों के व्यक्तित्व की बात करें, तो ये काफी गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। ये काफी विचारशील होते हैं। यह एक हर विषय में किसी भी प्रकार का निर्णय तुरंत नहीं देते हैं। बल्कि हर विषय पर गहराई से सोच-विचार करके ही निर्णय लेना पसंद करते हैं। इनका शरीर काफी हेल्दी होती है। इनके शरीर का आकार घड़े की तरह होता है। इन लग्न के जातकों को सुगंधित वस्तुओं, इत्र और पुष्पों का विशेष शौक होता है।

कुंभ लग्न वालों का स्वभाव

इस लग्न के जातक काफी चतुर, कुशल होने के साथ हर काम को योजना के साथ करना पसंद करते हैं। हालांकि कभी-कभी अधिक क्रोधित भी हो जाते हैं। लेकिन कठिन परिस्थितियों में ये निकलकर ही दम लेते हैं। ये लंबे सफर और कठिन परिश्रम को भी आसानी से सहन कर लेते हैं। अगर ये किसी काम को लेकर दृढ़ निश्चय कर लें, तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं।

दूसरों के धन की इच्छा और व्यवहार

फलदीपिका के इस श्लोक के अनुसार, कुंभ लग्न के जातक कई बार दूसरे के धन या फिर संसाधनों की इच्छा रखते हैं। ये अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद जैसी नीतियों का प्रयोग करते हैं। ये हर एक परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। ये छिपकर कई बार पाप भी कर देते हैं।

कुंभ लग्न वालों की आर्थिक स्थिति

कुंभ लग्न वालों की आर्थिक स्थिति की बात करें, तो स्थिरता नहीं रहती है। इसके जीवन में कभी धन की वृद्धि होती हैं, तो कभी पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इनके जीवन में आर्थिक स्थिति उतार-चढ़ाव बना रहता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।