Krishna Janmashtami 2026 Date, Time, Puja Vidhi, Mantra: पंचांग अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उन्हें झूले में विराजमान कर भक्त भजन-कीर्तन करते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और द्वारका समेत देश के कई प्रमुख कृष्ण मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के समय शंख और घंटियों की गूंज के बीच उनकी आरती की जाती है।
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साथ ही भक्त भगवान के दर्शन कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। कई भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और निशिता काल में भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी क पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा। साथ ही इस साल हंस महापुरुष राजयोग, मालव्य महापुरुष राजयोग और बुधादित्य राजयोग बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और इस पावन पर्व से जुड़ी महत्वपूर्ण मान्यताएं…
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जन्माष्टमी तिथि 2026 (Kab Hai Janmashtami 2026)
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर 2026 को रात 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी। साथ ही यह तिथि 5 सितंबर को रात 12 बजकर 13 मिनट तक रहेगी।
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जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त (Janmashtami Puja Shubh MUhurat 2026)
फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 4 सितंबर की रात करीब 11 बजकर 56 मिनट से 5 सितंबर की रात 12 बजकर 41 मिनट तक निशीथ पूजा का समय रहेगा। आपको बता दें कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में निशीथ काल का विशेष महत्व माना जाता है।
जन्माष्टमी पर क्या करें? (Janmashtami 2026 LIVE)
इस दिन बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक, नए वस्त्र पहनाना, पालने में विराजमान करना, माखन-मिश्री का भोग लगाना और आरती करना प्रमुख परंपराएं हैं.
जन्माष्टमी पर राशिनुसार इन मंत्रों का करें जाप (Janmashtami 2026 LIVE)
मेष राशि- ‘ॐ गोविंदाय नमः’
वृषभ राशि- ॐ अनंताय नमः’
मिथुन राशि- ‘ॐ अच्युताय नमः’
कर्क राशि – ‘ॐ माधवाय नमः’
सिंह राशि – ‘ॐ वासुदेवाय नमः’
कन्या राशि – ‘ॐ आदित्याय नमः’
तुला राशि – ‘ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः’
वृश्चिक राशि – ‘ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः’
धनु राशि- ‘ॐ मधुराकृतये नमः’
मकर राशि- ‘ॐ गोपगोपीश्वराय नमः’
कुंभ राशि- ‘ॐ गोपालाय नमः’
मीन राशि- ‘ॐ जगन्नाथाय नमः’
15 साल बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग (Kab Hai Janmashtami 2026)
पंचांग अनुसार 4 सितंबर को अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र और तिथि का संयोग लगभग 15 साल बाद बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि जब श्रीकृष्ण ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, उस समय अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र का संयोग था।
जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त (Janmashtami Puja Shubh MUhurat 2026)
फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 4 सितंबर की रात करीब 11 बजकर 56 मिनट से 5 सितंबर की रात 12 बजकर 41 मिनट तक निशीथ पूजा का समय रहेगा। इस बीच में आप भगवान कृष्ण की पूजा- अर्चना कर सकते हैं।
जन्माष्टमी तिथि 2026 (Krishna Janmashtami 2026)
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर 2026 को रात 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी। साथ ही यह तिथि 5 सितंबर को रात 12 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मथुरा-वृंदावन समेत देश के कई हिस्सों में 4 सितंबर, शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी।