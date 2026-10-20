Ketu Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्यमयी और वैराग्य से जुड़ा ग्रह माना जाता है। वहीं कुंडली में इनकी स्थिति को अचानक होने वाले बदलावों, आध्यात्मिक रुचि और जीवन के अचानक होने वाले घटनाक्रमों से जोड़कर देखा जाता है। पंचांग अनुसार 5 दिसंबर 2026 को केतु ग्रह कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं माना जाता। खासतौर पर मेष, वृष और कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों, करियर और नए अवसर मिल सकते हैं।

द्रिक पंचांग के अनुसार पापी ग्रह केतु 5 दिसम्बर शनिवार को 07:28 पी एम बजे कर्क राशि में गोचर करेंगे। आपको बता दें कि केतु ग्रह हमेशा वक्री चाल से गति करते हैं।

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मेष राशि पर केतु गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक योजनाओं पर नए सिरे से विचार करने का संकेत दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत और काम करने के तरीके में सुधार करने का अवसर मिल सकता है। कारोबार करने वाले जातक नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, जल्दबाजी में निवेश करने या किसी की बातों में आकर बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा।

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वृष राशि पर केतु गोचर का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए यह समय आय के नए स्रोत तलाशने और पुराने आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देने वाला हो सकता है। नौकरी में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिल सकता है, जबकि व्यापारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लाभ की संभावना दिखाई दे सकती है। आर्थिक उन्नति के लिए खर्चों पर नियंत्रण और लंबी अवधि की योजना बनाना उपयोगी रहेगा।

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कुंभ राशि पर केतु गोचर का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर और आर्थिक फैसलों को लेकर सतर्क रहने का संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या काम करने के नए तरीके सामने आ सकते हैं। कारोबारियों को पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी बड़े निवेश, साझेदारी या नौकरी बदलने से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी रहेगा।

केतु के गोचर का क्या होगा असर?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, केतु का प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए केवल राशि के आधार पर आर्थिक लाभ की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मेष, वृष और कुंभ राशि के जातक इस अवधि को अपनी योजनाओं का रिव्यू करने, कार्यशैली अच्छी करने और आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ज्योतिषीय फल संभावनाओं और मान्यताओं पर आधारित होते हैं, निश्चित परिणामों की गारंटी नहीं देते।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।