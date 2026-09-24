Ketu Nakshatra Transit 2026: ज्योतिष में केतु को रहस्यमयी, पापी और आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार 25 नवंबर 2026 को केतु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। पंचांग अनुसार यह परिवर्तन शाम करीब 4:34 बजे होगा। केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन सिंह, तुला कर्क और वृश्चिक राशि वालों को पद- प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही करियर- कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

वैदिक ज्योतिष अनुसार आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। ऐसे में केतु का इस नक्षत्र में प्रवेश बुद्धि, रणनीति, शोध, तकनीक और अचानक होने वाले बदलावों से जुड़े मामलों को ज्योतिषीय दृष्टि से प्रभावित करने वाला माना जाता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अलग-अलग पंचांग या गणना पद्धतियों में समय और नक्षत्र परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार पापी ग्रह केतु 25 नवंबर बुधवार को आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ पद में गोचर करने जा रहे हैं। केतु ग्रह शाम को 4 बजकर 34 मिनट पर प्रवेश करेंगे। वहीं 6 फरवरी तक यही विराजमान रहेंगे। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि केतु ग्रह हमेशा वक्री गति से भ्रमण करते हैं।

सिंह राशि पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर से जुड़े मामलों में नई दिशा देने वाला माना जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी रणनीति और अनुभव के बल पर आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक रूप से भी अतिरिक्त आय या रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत ज्योतिषीय मान्यताओं में बताए जाते हैं।

तुला राशि पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन कामकाज में नए अवसर लेकर आ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना बन सकती है। धन के मामले में अचानक लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निवेश संबंधी फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है।

कर्क राशि पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। करियर में चल रही उलझन कम हो सकती है और किसी नए काम की शुरुआत का अवसर मिल सकता है। नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की चर्चा आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आय के नए स्रोत बनने की संभावना बन रही है।

वृश्चिक राशि पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है। व्यापारियों को नए कॉन्ट्रेक्ट से लाभ मिल सकता है। धन कमाने के कुछ अच्छे अवसर भी सामने आ सकते हैं। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले लेते समय जन्मकुंडली की स्थिति देखना जरूरी है।

ध्यान दें:

ऊपर दिए गए फल ज्योतिषीय मान्यताओं और सामान्य राशि-आधारित आकलन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रह स्थितियों के अनुसार अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।