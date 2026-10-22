Karwa Chauth 2026 Lakshmi Narayan Rajyog: करवाचौथ का पर्व इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है। क्योंकि इस साल 29 अक्टूबर को शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग करवाचौथ पर बन रहा है। मान्यता है कि शुक्र और बुध का शुभ संयोग धन, सुख-सुविधाओं, कारोबार और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस राजयोग का विशेष लाभ तुला, कन्या, मेष और कुंभ राशि के जातकों को मिल सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

क्या होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

वैदिक ज्योतिष अनुसार बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और गणना का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधाओं, वैभव, कला और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलने पर आर्थिक मामलों, करियर और कारोबार में अच्छे अवसर मिलने की मान्यता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह ने 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश किया था। वहीं धन के दाता शुक्र ग्रह ने 2 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश किया। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नाराय़ण राजयोग बना था। वहीं 29 सितंबर करवाचौथ पर भी इन दोनों ग्रहों की युति से यह राजयोग बन रहा है।

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तुला राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए यह संयोग आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या तरक्की का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को नए ग्राहक और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए कामों में भी गति आने की उम्मीद रखी जा सकती है।

कन्या राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में कामकाज में समझदारी से लिए गए फैसले लाभकारी हो सकते हैं। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में योजना बनाकर आगे बढ़ने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

मेष राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों को आय बढ़ाने के नए अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा।

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कुंभ राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए यह राजयोग नई योजनाओं और संपर्कों के जरिए लाभ की संभावनाएं दिखा सकता है। नौकरी में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेने से भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

करवा चौथ पर क्यों खास है यह संयोग?

करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए आस्था, प्रेम और दांपत्य सुख से जुड़ा प्रमुख पर्व है। इस दिन पूजा-पाठ और व्रत के साथ शुभ योगों की चर्चा भी की जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध और शुक्र का अनुकूल प्रभाव धन, सुख-सुविधाओं और रिश्तों से जुड़े मामलों में सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।