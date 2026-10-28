Karwa Chauth 2026 Shukraditya Laxmi Narayan Rajyog: करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास माना जा रहा है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को पड़ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल करवा चौथ पर ग्रहों की स्थिति के कारण कई शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इस बार हंस पंच महापुरुष राजयोग के अलावा , त्रिग्रही, लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य, बुधादित्य जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इन राजयोगों के प्रभावों से वृषभ, तुला से लेकर मकर राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन तीन राशियों को क्या संकेत मिल रहे हैं..

द्रिक पंचांग के अनुसार, गुरु बृहस्पति के अपनी उच्च राशि कर्क में होने से हंस राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा तुला राशि में बुध, शुक्र के साथ सूर्य भी विराजमान है, जिससे त्रिग्रही के अलावा शुक्रादित्य, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है।

तुला राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती हैं। इस राशि के जातक योजनाबृद्ध तरीके से काम करेंगे, तो आपको काफी सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। लेकिन सुख-सुविधाओं के लिए पैसा भी खर्च कर सकते हैं। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है। आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद बेहतर होने से आपको लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है। आपका पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा और आपके रिश्ते में मजबूती के साथ मधुरता बनी रहेगी।

वृषभ राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। ऐसे में आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। आप आत्ममंथन करेंगे और अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर पैसा लगाएंगे, तो आपको लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपके द्वारा मेहनत का फल मिल सकता है। व्यापारियों को नए ग्राहक मिलने के साथ नए व्यावसायिक संपर्क बन सकते हैं।

मकर राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस राशि के जातकों को आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि, आगे किसी भी प्रकार का निवेश करने में जल्दबाजी न करें। नौकरी और व्यापार में भी लाभ मिलने की संभावना है। मेहनत और अनुशासन के दम पर आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। बोनस के साथ-साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ आपका अच्छा तालमेल बैठ सकता है।

डिस्क्लेमर: करवा चौथ पर बनने वाले राजयोगों का फल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें जरूरी नहीं है कि कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों पर एक जैसी लागू हों। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।