Cancer Monthly Horoscope September 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस महीने कई छोटे- बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका सीधा असर कर्क राशि के जातकों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि सितंबर में बुध अपनी उच्च राशि कन्या में रहेंगे और सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। इसी दौरान बुध के कन्या राशि में होने से भद्र राजयोग का निर्माण होगा। महीने के आखिरी सप्ताह में बुध के तुला राशि में पहुंचने से शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। वहीं 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर अपनी स्वराशि में होंगे, जिससे मालव्य राजयोग बनेगा।

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सितंबर में कर्क राशि पर ग्रहों का प्रभाव

फ्यूचर पंचांग के अनुसार अनुसार कर्क राशि से देखें तो सितंबर में शुक्र का तुला राशि में गोचर चौथे भाव में होगा। वहीं बुध और सूर्य का कन्या राशि में गोचर तीसरे भाव को सक्रिय करेगा साथ ही। 18 सितंबर को मंगल का कर्क राशि में प्रवेश प्रथम भाव में होगा। वहीं 26 सितंबर को बुध तुला राशि में पहुंचकर चौथे भाव को फिर सक्रिय करेंगे। इस कारण महीने की शुरुआत में सुख-सुविधाओं और परिवार से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे, सितंबर के बीच में मेहनत, कम्युनिकेशन मजबूत और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में मंगल के प्रभाव से एनर्जी और डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी।

नौकरी बदल सकते हैं

ज्योतिष शास्त्र अनुसार करियर के लिहाज से सितंबर कर्क राशि वालों के लिए उपलब्धियों और नई जिम्मेदारियों का महीना साबित हो सकता है। क्योकि 7 सितंबर को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि कर्क राशि से कन्या तीसरा भाव है, इसलिए यह गोचर आपकी मेहनत, कम्युनिकेशन, लेखन, मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स, तकनीकी काम और संपर्कों को मजबूत कर सकता है।

वहीं बुध के कन्या राशि में पहुंचने से भद्र राजयोग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार भद्र राजयोग बुद्धि, संवाद क्षमता, विश्लेषण और व्यावहारिक डिसीजन लेने की शक्ति को मजबूत करता है। इसके बाद 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की वजह से पहचान मिलने, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने और नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं।

वहीं जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सितंबर का दूसरा और तीसरा सप्ताह महत्वपूर्ण रह सकता है। साथ ही इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन और बातचीत के मामलों में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। हालांकि जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़े, सोच- समझकर डिसीजन लें।

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जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें

ज्योतिष अनुसार कारोबार करने वाले कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कॉन्टेक्ट बढ़ाने और नए अवसर तलाशने वाला हो सकता है। बुध का प्रभाव व्यापारिक बातचीत, मार्केटिंग, ऑनलाइन काम और कम्युनिकेशन से जुड़े क्षेत्रों में विशेष लाभ दे सकता है।

वहीं 18 सितंबर को मंगल का कर्क राशि में गोचर होने से कारोबार में तेजी आ सकती है। मंगल कर्क राशि में होने के कारण जातकों में काम को जल्दी पूरा करने की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही काम में जल्दबाजी भी बढ़ सकती है। इसलिए कारोबार में पार्टनर या कर्मचारियों के साथ बातचीत करते समय गुस्से और जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा।

वहीं महीने के अंतिम सप्ताह में बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे और पहले से तुला में मौजूद शुक्र के साथ मिलेंगे। इससे लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव बनेगा। कर्क राशि से तुला चौथा भाव है, इसलिए प्रॉपर्टी, वाहन, घर, ऑफिस, रियल एस्टेट, डिजाइन, लक्जरी वस्तुओं और सुख-सुविधा से जुड़े कारोबार में सकारात्मक अवसर बन सकते हैं।

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वाहन या घर खरीद सकते हैं

ज्योतिष अनुसार आर्थिक मामलों में सितंबर मिला-जुला लेकिन संभावनाओं वाला महीना रह सकता है। क्योंकि शुक्र के तुला राशि में अपनी स्वराशि में आने से घर-परिवार और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े किसी लाभ की संभावना भी बन सकती है।

वहीं महीने के लास्ट सप्ताह में बुध और शुक्र का प्रभाव धन संबंधी योजनाओं को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। यदि आप किसी बड़ी खरीदारी, प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हैं तो दस्तावेजों और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ना जरूरी होगा।

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गलतफहमी हो सकती हैं दूर

वैदिक ज्योतिष अनुसार वैवाहिक जीवन के लिहाज से सितंबर का आखिरी हिस्सा विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। क्योंकि शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि में अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि से यह चौथा भाव है, इसलिए शुक्र का प्रभाव घर-परिवार में सुख, आराम और इमोशनल टच बढ़ाने वाला माना जा सकता है।

साथ ही 26 सितंबर को बुध भी तुला राशि में पहुंचेंगे। शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह संयोग प्रेम, संवाद, आकर्षण और संबंधों में मधुरता बढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसे में जीवनसाथी के साथ लंबे समय से चली आ रही किसी गलतफहमी को बातचीत के माध्यम से दूर करने का अवसर मिल सकता है।

हालांकि 18 सितंबर के बाद मंगल का कर्क राशि में आना आपको थोड़ा अधिक भावुक और प्रतिक्रियाशील बना सकता है। इसलिए छोटी बातों को लेकर जीवनसाथी से बहस करने से बचना बेहतर रहेगा।

पॉजिटिव एनर्जी रहेगी

सेहत के लिहाज से सितंबर में सामान्य से अधिक सक्रिय रहने की जरूरत होगी। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि से मंगल का प्रथम भाव में आना एनर्जी और एक्टिवनेस बढ़ा सकता है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से मंगल की तीव्र ऊर्जा के कारण जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन और तनाव से बचने की सलाह दी जाती है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।