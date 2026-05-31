Cancer Horoscope June To December 2026, Kark Rashi Ka 7 Mah Rashifal (जून से दिसंबर तक कर्क राशिफल 2026): कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2026 के बचे हुए सात माह काफी खास जा सकते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है और वह 2 जून को आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। इसके बाद अक्टूबर से धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। आय में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही शनि-गुरु का त्रिकोण योग आपको काफी लाभ दिला सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे अगले सात माह…

कर्क राशि में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो लग्न और धन भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके अलावा दूसरे और लग्न भाव में केतु, नवम यानी भाग्य भाव में शनि, आठवें भाव में राहु विराजमान रहेंगे। इसके अलावा मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते रहेंगे जिसका असर 12 राशियों पर देखने को मिलने वाला है।

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कर्क राशि की आर्थिक स्थिति राशिफल 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए अगले 7 माह आय के मामले में काफी खास रहने वाली है। सूर्य कर्क राशि और धन भाव को मजबूत करेंगे, जिससे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और आय तीनों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इस राशि के जातकों के कमाई के कई जरिए खुल सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

आर्थिक दृष्टि से यह समय अत्यंत शुभ रह सकता है। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा अगर आप बैंक या किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेना चाहते हैं, तो उसमें भी सफलता हासिल हो सकती है। आपके संपर्क बढ़ेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत बन रहे हैं। नौकरी और व्यापार के माध्यम से भी काफी पैसा कमा सकते हैं। इस पूरे साल आपकी आर्थिक स्थिति स्थर रहने वाली है। हालांकि मंगल-राहु का अंगारक योग अष्टम भाव में बनेगा। ऐसे में इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचें।

कर्क राशि के जातकों का करियर राशिफल

मंगल के मेष राशि में जाने से दशम भाव में रूचक राजयोग का निर्माण होगा, जो 20 जून तक रहेगा। इस दौरान इस राशि के जातकों को प्रमोशन के साथ मनचाही जगह नौकरी मिल सकती है। सरकार की ओर से भी आपको लाभ मिल सकता है। गुरु के कारण नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और वेतनवृद्धि मिलने की संभावना है। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग, फैशन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे में पद-प्रतिष्ठा में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। खेल जगत से जुड़े जातकों को भी लाभ मिल सकता है।

जुलाई से अगस्त 2026 तक की अवधि में सूर्य गुरु की युति होने वाली है। ऐसे में आपके करियर में काफी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके कार्यों में लंबे समय से चली आ रही बाधाएं समाप्त हो सकती है। लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होने लगेंगे। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। सरकारी और उच्च पदों पर सफलता हासिल होने के योग बन रहे हैं।

अगले 7 माह आप अपने व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक छवि को लेकर काफी जागरूक हो सकते हैं। ऐसे में लोगों से बातचीत करने की आपकी क्षमता और समझ बेहतर होगी। ऐसे में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

कर्क राशि के जातकों के लिए बिज़नेस राशिफल 2026

मंगल के रूचक राजयोग बनाने और गुरु के लग्न भाव में होने से व्यापार के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इस अवधि में कर सकते हैं। आपको काफी लाभ मिल सकता है। विदेश में व्यापार कर रहे जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है। आयात–निर्यात के अलावा डिजिटल बिजनेस और अंतरराष्ट्रीय पार्टनरशिप के द्वारा खूब लाभ मिल सकता है। सरकारी प्रोजेक्ट में अप्रूवल मिल सकता है।

कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य का राशिफल 2026

राहु के अष्टम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए इस वर्ष स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। जून से अक्टूबर तक गुरु के उच्च लग्न में रहने से शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। इसके बाद गुरु के सिंह राशि में जाने से आपको पुराने रोगों से निजात मिल सकती है।

इस महीनों में आप धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से अधिक जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी गुरु की तलाश में हैं, तो आपको योग्य मार्गदर्शक मिलने की संभावना है। ध्यान, साधना और मंत्र-जप में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि का अनुभव होगा।

कर्क राशि के लिए पारिवारिक राशिफल 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए अगले 7 माह काफी खास हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में मजबूती आएगी। यदि पैतृक संपत्ति या किसी अन्य संपत्ति को लेकर कोर्ट-कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसके समाधान की संभावना बनेगी। परिवार में विवाह या शिशु जन्म जैसे शुभ कार्य हो सकते हैं। धार्मिक यात्राओं का सिलसिला भी बना रहेगा।

कर्क राशि के लिए लव लाइफ राशिफल 2026

साल 2026 के अगले 7 माह प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अनुकूल है। यदि आपका प्रेम संबंध चल रहा है, तो उसके विवाह में परिवर्तित होने की संभावना प्रबल है। जो लोग अभी अकेले हैं, उनके जीवन में गंभीर और स्थायी संबंध आने के संकेत हैं। शीघ्र विवाह के योग भी बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के आधार पर वास्तविक परिणाम हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार का अकाट्य दावा या अचूक निर्णय न माना जाए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, वित्तीय निवेशों अथवा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित और योग्य विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें।