Cancer Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के 12 लग्न में से चौथा लग्न कर्क है। इस लग्न के स्वामी चंद्रमा है। जिसे मन, माता और भावनाओं का मुख्य कारक माना जाता है। ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति, शांति, निर्णय लेने की क्षमता से लेकर कल्पनाशीलता पर असर डालते हैं। फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार,अगर जन्म के समय कर्क लग्न स्थित हो, तो व्यक्ति संवेदनशील, बुद्धिमान, परिवारप्रिय, संपत्ति अर्जित करने वाले और भावनात्मक रूप से मजबूत स्वभाव के माने जाते हैं। ‘कुंडली रहस्य’ में जानें कर्क लग्न के जातकों की कैसा होता है व्यक्तित्व, स्वभाव….

फलदीपिका के छठे अध्याय ‘योग’ में सभी लग्न में से कर्क के जातकों के स्वभाव, खासियत, व्यक्तित्व से लेकर हर एक जानकारी एक श्लोक के माध्यम से दी है।

श्लोक

स्त्रीनिर्जितः पीनगलः समित्रो बह्वालयस्तुङ्गकटिर्धनाढ्यः।

ह्रस्वश्च वक्रो द्रुतगः कुलीरे मेधान्वितस्तोयरतोऽल्पपुत्रः॥

अर्थ-

यदि जातक की कर्क राशि हो या जन्म के समय कर्क लग्न हो तो जातक स्त्री निर्जित (स्त्रियों से जीता हुआ या स्त्रियों के वशीभूत) स्वरूप वाले और मितव्ययी होता है। ऐसे जातक के स्वयं के कई मकान होते हैं और यशस्वी होता है। उसका कद छोटा होता है किन्तु कद ऊंचा नहीं होता। ऐसा जातक बुद्धिमान और जलविहार का शौकीन होता है। वह शीघ्र चलने वाला होता है। उसके पुत्र थोड़े होते हैं। मूल श्लोकों में उक्त आया है कि वह बक (ढोंगी) भी होता है। यहां हम बक का कुटिल अर्थ करें तो विशेष उपयुक्त होगा।

आकर्षक व्यक्तित्व और विशिष्ट शारीरिक बनावट

फलदीपिका के श्लोक के अनुसार, कर्क लग्न के जातकों का शरीर अपेक्षाकृत छोटा या सामान्य कद वाला बताया गया है। कमर का भाग उन्नत या मजबूत हो सकता है। वह तेज गति से कार्य करने वाला और व्यवहार में कुछ चतुर या कूटनीतिक स्वभाव का हो सकता है। हालांकि आधुनिक समय में यह विशेषता हर व्यक्ति पर लागू हो, ऐसा आवश्यक नहीं है।

कर्क राशि वाले लोग होते हैं बुद्धिमान

फलदीपिका के अनुसार, कर्क लग्न के जातकों काफी बुद्धिमान होने के साथ समझदार होते हैं। ये हर एक चुनौतियों को आसानी से पार कर लेते हैं। ये परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने में निपुण होते हैं। ये हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। नई बातें समझने की अच्छी क्षमता होती है। ये काफी फुर्तीले स्वभाव के हो सकते हैं।

कर्क लग्न के जातकों का जल से होता है विशेष लगाव

कर्क लग्न के जातकों को पानी से काफी प्यार होता है। इन्हें पानी वाले स्थान, पर्यटन काफी पसंद होता है।

संतान सुख

श्लोक में ‘अल्पपुत्रः’ का उल्लेख मिलता है जिसका मतलब है कि कम संतान होना। लेकिन आज के समय को लेकर बात करें, तो सीमित संतान योग बनता है। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इनके संतान नहीं होती है।

कर्क लग्न वालों का व्यवहार

वक्र या “बक” शब्द का अर्थ ढोंगी बताया है। लेकिन कई विद्वान इसे चतुर, कूटनीतिक या फिर परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाला मानते हैं।

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डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।