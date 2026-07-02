Kanya Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के 12 लग्न में से छठा लग्न कन्या है। इस लग्न के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध को माना जाता है। बता दें कि बुध को तर्क-वितर्क, शिक्षा, व्यापार, बुद्धि और बौद्धिक क्षमता का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव होने के कारण सीखने की क्षमता, व्यावहारिक सोच और सूक्ष्म निरीक्षण की विशेष योग्यता देखने को मिलती है। इसके साथ ही बुध के प्रभाव से व्यक्ति काफी तेज तर्रार होता है। ‘फलदीपिका ग्रंथ के नवम अध्याय में भी कन्या लग्न के जातकों के अनेक गुणों और जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। ‘कुंडली रहस्य’ में जानें कन्या लग्न के जातकों की कैसा होता है व्यक्तित्व, स्वभाव….

श्लोक

स्रस्तांसबाहुः परवित्तगेहैः

संपूज्यते सत्यरतः प्रियोक्तिः ।

व्रीडालसाक्षः सुरतप्रियः स्या-

च्छास्त्रार्थ विच्चाल्पसुतोऽङ्गनायाम् ॥६॥

फलदीपिका ( नवां अध्याय-राशिफल)

अर्थ-

यदि जन्म के समय कन्या लग्न हो या चन्द्रमा कन्या राशि में हो तो जातक सत्य में रत (सत्य का पालन करने वाला), प्रिय वचन बोलने वाला होता है। ऐसे जातक के नेत्रों में तेजस्विता रहती है और सूरत प्रिय होती है। कन्या लग्न या राशि के जातक शास्त्रों को जानने वाले (विद्वान) होते हैं। दूसरों के द्रव्य और दूसरों के मकान का लाभ उठाते हैं। इनके कन्धे और बाहु ढीले होते हैं और पुत्र सन्तति भी थोड़ी होती है।। ६।।

शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व

फलदीपिका के अनुसार कन्या लग्न के जातकों के कंधे और भुजाएं अपेक्षाकृत पतली या ढीली हो सकती हैं। ये अपने हावभाव वाले व्यक्तित्व के कारण काफी आकर्षक माने जाते हैं। इन जातकों की आंखों में विशेष आकर्षण और तेज होता है। उनका व्यक्तित्व सादा लेकिन प्रभावशाली होता है। इनकी वाणी काफी मधुर होती है। इसी के कारण ये आसानी से अपनी बातों को लोगों को प्रभावित कर लेते हैं।

कन्या लग्न वाले होते हैं सच्चे

इस लग्न के स्वामी बुध है जिन्हें बुद्धि, वाणी और तर्क का कारक माना जाता है। इसी के कारण इस लग्न के जातक सत्य प्रिय और मधुरभाषी होते हैं। ये लोग अक्सर कूटनीतिक और स्पष्ट वक्ता होते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार सही और सटीक बात करना पसंद करते हैं। ये नैतिकता पर पूरा ध्यान देते हैं। इनकी वाणी मधुर होने के कारण ये आसानी से दूसरे लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। इसी गुण के कारण समाज में इनका एक अलग पहचान होती है।

कन्या लग्न वाले होते हैं विद्वान

फलदीपिका के दिए हुए श्लोक के अनुसार, इस लग्न के जातक काफी विद्वान और बुद्धिमान होते हैं। इसी के कारण ये लेखन, शोध, अध्ययन जैसे क्षेत्रों में खूब सफलता पाते हैं। इसके साथ ही ये हर एक चीज को अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं, जो आम व्यक्ति के लिए काफी कठिन हो सकता है।

कन्या लग्न वाले दूसरों के संसाधनों का करते हैं सदुपयोग

इस लग्न के जातक दूसरों के धन, संसाधनों या संपत्ति से लाभ ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गलत तरीके से दूसरों के संसाधन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि परिस्थितियां उनके पक्ष में कार्य करती हैं और उन्हें दूसरों के सहयोग से उन्नति मिल सकती है।

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कन्या लग्न वालों को मिलता है संतान सुख

फलदीपिका के अनुसार कन्या लग्न वाले जातकों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। हालांकि आधुनिक ज्योतिष में संतान सुख का निर्णय केवल राशि या लग्न से नहीं, बल्कि पंचम भाव, पंचमेश, गुरु और संपूर्ण जन्मकुंडली के विश्लेषण से किया जाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।