Chandra Shukra Yuti 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 11 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्र पहले से मौजूद रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा और शुक्र की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में रचनात्मकता, कला, सौंदर्य और आकर्षण से जोड़कर देखा जाता है। वहीं इन दोनों ग्रहों का तुला राशि में मिलन से कलात्मक योग बनेगा। साथ ही ज्योतिषीय दृष्टि से मकर, मिथुन, मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं।

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक चंद्रमा 11 अक्टूबर तो सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यहां पहले से ही वैभव के दाता शुक्र ग्रह स्थित हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की तुला राशि में युति से कलात्मक योग का निर्माण होने जा रहा है। यह योग 13 अक्टूबर तक बनेगा। क्योंकि इसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

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क्या है चंद्र-शुक्र का कलात्मक योग?

ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और कल्पनाशक्ति का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र कला, सौंदर्य, सुख-सुविधा, प्रेम और भौतिक संपन्नता से जुड़े ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों की युति को रचनात्मक कार्यों और कलात्मक प्रतिभा से जोड़कर देखा जाता है। इसका प्रभाव कला, डिजाइन, मीडिया, फैशन, मनोरंजन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

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मकर राशि पर कलात्मक योग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

चंद्र-शुक्र का यह संयोग मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच की सराहना हो सकती है। कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं और किसी पुराने प्रयास से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आय बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

मिथुन राशि पर कलात्मक योग का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर और आर्थिक मामलों में शुभ सिद्ध हो सकता है है। व्यापार से जुड़े जातकों को नए क्लाइंट या नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही आपकी बातचीत प्रभावशाली हो सकती है। वहं धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर सामने आ सकते हैं।

मेष राशि पर कलात्मक योग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए चंद्र-शुक्र की युति साझेदारी और कारोबारी संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। किसी नए व्यक्ति या संस्था के साथ जुड़ने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है और आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को भी कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक राशि पर कलात्मक योग का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग आर्थिक मामलों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। वहीं मेहनत और सही रणनीति के चलते आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

हालांकि ग्रहों की यह स्थिति कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकती है, लेकिन किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में केवल ज्योतिषीय गणना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निवेश या वित्तीय निर्णय लेते समय अपनी आर्थिक स्थिति, जोखिम और विशेषज्ञ की सलाह को भी ध्यान में रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।