Jupiter Transit in Leo 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह और करियर में उन्नति का कारक माना जाता है। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मान्यता है कि गुरु की शुभ स्थिति व्यक्ति के जीवन में तरक्की, नए अवसर और आर्थिक मजबूती के रास्ते खोल सकती है। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन धनु, मेष, तुला और कर्क राशि वालों के लिए इसे करियर और धन के लिहाज से खास माना जा रहा है। इन राशि के जातकों को नौकरी में नए अवसर, कारोबार में लाभ या लंबे समय से अटके कामों में प्रगति की उम्मीद हो सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह गोचर दोपहर करीब 12:02 बजे होगा। गुरु बृहस्पति 25 जनवरी तक यहां विराजमान रहेंगे। वहीं इसके बाद गुरु ग्रह कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। साथ ही फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे।

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धनु राशि वालों पर गुरु गोचर का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या किसी अच्छे अवसर की तलाश पूरी होने की उम्मीद रह सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों और योजनाओं से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे चलकर लाभ दे सकते हैं।

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मेष राशि वालों पर गुरु गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कामकाज में नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की उम्मीद रह सकती है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहकों या किसी लाभदायक सौदे से फायदा हो सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा।

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तुला राशि वालों पर गुरु गोचर का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों को करियर में बदलाव या आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को कोई अच्छा विकल्प मिल सकता है। व्यापार में साझेदारी और नए संपर्कों से लाभ की संभावना रह सकती है। धन के मामले में बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना फायदेमंद होगा।

कर्क राशि वालों पर गुरु गोचर का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर आर्थिक मामलों में नई उम्मीद जगा सकता है। मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने और कामकाज में आ रही परेशानियां कम होने की संभावना रह सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिल सकता है, जबकि कारोबारियों को आमदनी बढ़ाने के नए तरीके मिल सकते हैं। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा।

गुरु गोचर का क्या होगा असर?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरु का गोचर ज्ञान, भाग्य, शिक्षा, धन और करियर से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में गुरु की स्थिति, लग्न, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है। इसलिए केवल राशि के आधार पर किसी निश्चित लाभ की गारंटी नहीं मानी जानी चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।