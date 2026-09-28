Guru Gochar 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु को वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, धन, शिक्षा, भाग्य और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। सिंह राशि में गुरु का प्रवेश कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है।

सिंह राशि में गुरु का गोचर क्यों है खास?

गुरु बृहस्पति करीब 12 साल के चक्र में राशियों का भ्रमण करते हैं। पंचांग अनुसार 31 अक्टूबर को उनका सिंह राशि में प्रवेश होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सिंह राशि सूर्य की राशि है और इसका संबंध नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, रचनात्मकता से माना जाता है। ऐसे में गुरु का यहां गोचर करियर और आर्थिक मामलों में तरक्की देने वाला माना जाता है।

इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग माना जाएगा। खासतौर पर सिंह, धनु, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति, आय, करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर बनने की ज्योतिषीय संभावना बताई जा रही है।

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 31 अक्टूबर 2026 को गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह गोचर दोपहर करीब 12:02 बजे होगा। गुरु बृहस्पति 25 जनवरी तक यहां विराजमान रहेंगे। वहीं इसके बाद गुरु ग्रह कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। साथ ही फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे।

सिंह राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि में ही गुरु का प्रवेश होने से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि महसूस हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार करने वालों को विस्तार की योजना पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में आय के नए रास्ते तलाशने की संभावना रहेगी। हालांकि बड़े निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम को समझना जरूरी रहेगा।

धनु राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति हैं। सिंह में गुरु का गोचर भाग्य, उच्च शिक्षा, यात्रा और नए अवसरों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके आर्थिक काम आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। नई योजनाओं में सफलता के लिए सही रणनीति महत्वपूर्ण रहेगी।

तुला राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए सिंह में गुरु का गोचर आय और लाभ से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह गोचर तुला राशि से 11वें भाव में पड़ता है, जिसे आय, लाभ और इच्छा-पूर्ति से जोड़ा जाता है। ऐसे में नौकरी में आय बढ़ने, व्यापार में नए ग्राहक मिलने या पुराने निवेश से लाभ की संभावना बन सकती है।

कुंभ राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में प्रवेश साझेदारी और कारोबार से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। व्यापार में नए लोगों के साथ जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सहयोग प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए साझेदारी में किए जाने वाले फैसलों को सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

ध्यान रखें

ज्योतिष में गुरु गोचर को लेकर बताए गए फल सामान्य राशिगत मान्यताओं पर आधारित होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग हो सकते हैं। गुरु 13 दिसंबर 2026 को सिंह राशि में वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को वापस कर्क राशि में दोबारा संचरण करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।