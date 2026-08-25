Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, संतान, धन, समृद्धि, सौभाग्य और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु करीब एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं और उनका गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालता है। साल 2026 में भी गुरु का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरु का सिंह राशि में प्रवेश आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, मान-सम्मान और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इस दौरान कुछ राशियों को नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं आर्थिक स्थिति मजबूत होने और आय के नए स्रोत बनने के योग भी बन सकते हैं। हालांकि किसी भी गोचर का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली और दशा पर निर्भर करता है।

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सिंह राशि में गुरु का गोचर क्यों है खास?

ज्योतिष अनुसार सिंह राशि सूर्य देव की राशि मानी जाती है और गुरु का यहां प्रवेश नेतृत्व, प्रतिष्ठा, ज्ञान और महत्वाकांक्षा से जुड़े मामलों को बल देने वाला माना जाता है। कुछ ज्योतिषीय मतों के अनुसार इस गोचर के दौरान लोगों के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। करियर में नई जिम्मेदारियां, पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार गुरु 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। उपलब्ध गोचर गणनाओं के अनुसार दिसंबर 2026 में गुरु सिंह राशि में वक्री भी होंगे, इसलिए इस दौरान गुरु के प्रभावों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

गुरु गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

गुरु का गोचर सिंह राशि वालों के लिए विशेष माना जा सकता है, क्योंकि गुरु आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे। इससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है और लंबे समय से अटके कामों को गति मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए नए संपर्क और प्रोजेक्ट लाभदायक साबित हो सकते हैं।

आर्थिक मोर्चे पर भी समय सकारात्मक रह सकता है। आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं और निवेश से जुड़े फैसलों में लाभ की संभावना बन सकती है। समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के भी योग बन सकते हैं।

गुरु गोचर का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में प्रवेश आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आय और बचत से जुड़े मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत का उचित फल मिलने और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है।

कारोबार से जुड़े लोगों को नए सौदे या ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। पैसों की स्थिति मजबूत होने के साथ परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में आसानी हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों में भी धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं।

गुरु गोचर का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर करियर और आर्थिक मामलों में बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बेहतर अवसर मिल सकता है।

व्यापारियों के लिए नए प्रोजेक्ट और साझेदारी के अवसर सामने आ सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि बड़े निवेश या आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

करियर में मिल सकता है बड़ा फायदा

गुरु को ज्योतिष में ज्ञान और विस्तार का कारक माना जाता है। इसलिए सिंह राशि में उनका गोचर करियर, शिक्षा, नेतृत्व और प्रतिष्ठा से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव देने वाला माना जाता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि पहले से नौकरी कर रहे जातकों को जिम्मेदारी या पद में बदलाव का मौका मिल सकता है।

धन-संपत्ति के मामले में भी शुभ संकेत

गुरु का संबंध धन, समृद्धि और विस्तार से माना जाता है। ऐसे में जिन राशियों के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा, उनके लिए आय में वृद्धि, धन संचय और आर्थिक योजनाओं में सफलता के योग बन सकते हैं। हालांकि निवेश संबंधी निर्णय केवल ज्योतिषीय भविष्यवाणी के आधार पर नहीं लेने चाहिए।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।