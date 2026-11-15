Guru Vakri 2026: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को धन, ज्ञान, भाग्य, संतान, शिक्षा और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी गुरु ग्रह की चाल में बदलाव होता है, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार, 13 दिसंबर 2026 को गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। गुरु की इस उल्टी चाल का असर करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और भाग्य पर पड़ सकता है। खास बात यह है कि इस ग्रह परिवर्तन से कन्या, तुला और धनु राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। इन राशियों के लिए रुके हुए काम दोबारा स्पीड पकड़ सकते हैं और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

द्रिक पंचांग के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति 13, 2026, रविवार को 06:25 ए एम बजे सिंह राशि में वक्री होंगे। साथ ही वह अप्रैल 13, 2027, मंगलवार को 07:40 ए एम बजे मार्गी होंगे। मतलब वह लगभग 122 दिन वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 25 जनवरी को गुरु बृहस्पति कर्क राशि में भी वक्री होंगे।

गुरु वक्री से इन 3 राशियों को मिल सकता है लाभ

कन्या राशि पर गुरु वक्री होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकती है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। निवेश से जुड़े पुराने फैसलों की समीक्षा करना फायदेमंद रह सकता है।

तुला राशि पर गुरु वक्री होने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना करियर और धन के मामले में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को किसी पुरानी योजना से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आमदनी के नए स्रोत भी बन सकते हैं।

धनु राशि पर गुरु वक्री होने का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति हैं। ऐसे में गुरु की चाल में बदलाव इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है।

क्या होता है गुरु ग्रह का वक्री होना?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर अपनी सामान्य दिशा के विपरीत चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे वक्री अवस्था कहा जाता है। गुरु बृहस्पति की वक्री चाल को पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करने, अधूरे कार्य पूरे करने और जीवन की योजनाओं में बदलाव से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, इसका वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में गुरु की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।