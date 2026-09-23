Jupiter Nakshatra Transit 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। वहीं इसी दिन गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, भाग्य, विस्तार और समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि मघा नक्षत्र का संबंध पद, प्रतिष्ठा, अधिकार और पूर्वजों से जोड़ा जाता है। ऐसे में गुरु का मघा नक्षत्र में प्रवेश कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर सिंह, मेष, कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को पद- प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

मघा नक्षत्र में गुरु का प्रवेश क्यों है खास?

मघा नक्षत्र सिंह राशि में स्थित है और इसके स्वामी केतु माने जाते हैं। गुरु के इस नक्षत्र में प्रवेश को ज्योतिषीय दृष्टि से करियर, सामाजिक सम्मान, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां, कार्यक्षेत्र में पद- प्रतिष्ठा और आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और दशा आदि पर भी निर्भर करता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार गुरु बृहस्पति दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर मघा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश करेंगे। वहीं इसी दिन गुरु ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर दोपहर 12 बजकर 1 मिनट पर होगा।

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मेष राशि पर गुरु नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का मघा नक्षत्र में प्रवेश करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पद मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों और प्रोजेक्ट से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आय के नए सोर्स बनने और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।

सिंह राशि पर गुरु नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है क्योंकि गुरु सिंह राशि में प्रवेश करके मघा नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ने, नई जिम्मेदारी मिलने और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कारोबार करने वालों को विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है।

वृश्चिक राशि पर गुरु नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन करियर और धन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौकरी में तरक्की या नई भूमिका मिलने के अवसर बन सकते हैं। व्यापारियों को नए सौदे और ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। सामाजिक स्तर पर सम्मान बढ़ने और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग मिलने के योग भी बन सकते हैं।

कुंभ राशि पर गुरु नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का मघा नक्षत्र में प्रवेश आर्थिक मामलों में शुभ साबित हो सकता है। आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों को नए प्रोजेक्ट और साझेदारी से लाभ मिल सकता है।

ध्यान रखें

ज्योतिषीय फल सामान्य राशि आधारित आकलन हैं। किसी व्यक्ति के लिए परिणाम उसकी जन्मकुंडली, लग्न, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए इन्हें निश्चित भविष्यवाणी के बजाय ज्योतिषीय मान्यता के रूप में देखना उचित है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।