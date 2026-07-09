Jupiter in Horoscope: वैदिक ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान, शिक्षा, विवाह, धन, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। साथ ही जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति व्यक्ति की सुख- समृद्धि का कारक होती है। यदि बृहस्पति शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को भाग्य का साथ, उच्च शिक्षा, आर्थिक समृद्धि और समाज में सम्मान मिलता है, जबकि कमजोर या अशुभ गुरु जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति का क्या महत्व है, इसके शुभ-अशुभ प्रभाव क्या हैं और उपाय…

ज्योतिष शास्त्र: जन्मकुंडली में बुध ग्रह का क्या है महत्व, जानें जीवन पर इसका शुभ और अशुभ असर

मजबूत गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव

यदि जन्म कुंडली में गुरु उच्च राशि, स्वराशि या शुभ भाव में स्थित हो अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त हो, तो व्यक्ति को कई सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है।

करियर और व्यापार में उन्नति के नए अवसर बनते हैं।

धन, संपत्ति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।

विवाह और दांपत्य जीवन सुखद रहता है।

संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली बढ़ती है।

समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है।

धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है।

कमजोर या अशुभ गुरु के संकेत

जब गुरु नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या कमजोर स्थिति में हो, तब व्यक्ति को जीवन के कई क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

शिक्षा में रुकावट या एकाग्रता की कमी होगा।

विवाह में विलंब या वैवाहिक जीवन में तनाव रहना।

आर्थिक परेशानियां और धन संचय में कठिनाई होना।

निर्णय लेने में भ्रम और आत्मविश्वास की कमी होना।

संतान संबंधी चिंताएं होना।

सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी या अवसरों का हाथ से निकल जाना।

धार्मिक कार्यों से दूरी और मानसिक असंतोष रहना।

गुरु ग्रह का महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु बृहस्पति ज्ञान, विवेक, नैतिकता और सकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ग्रह व्यक्ति की शिक्षा, करियर, धार्मिक रुचि, विवाह, संतान सुख और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है, वे ईमानदार, बुद्धिमान, उदार और समाज में सम्मानित माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है और जीवन में प्रगति करते हैं।

गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय

प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें।

“ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः” मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें।

पीले वस्त्र धारण करें और पीले रंग का अधिक प्रयोग करें।

चने की दाल, हल्दी, केसर, पीले फल या पीले वस्त्र का दान करें।

केले के वृक्ष की पूजा करें और जल अर्पित करें।

गुरुजनों, शिक्षकों और बुजुर्गों का सम्मान करें। साथ ही उनका आशीर्वाद लें।

योग्य ज्योतिषीय सलाह के बाद ही पुखराज धारण करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।