Monthly Horoscope June 2026 (मासिक राशिफल जून 2026): साल 2026 का जून माह ज्योतिष के हिसाब से काफी खास माना जाता रहा है, क्योंकि इस माह के आरंभ में ही देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। बता दें कि जून माह की 2 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो सूर्य वृष और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध 2 जून को आर्द्रा नक्षत्र, 11 जून को पुनर्वसु नक्षत्र, 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र की स्थिति की बात करें, तो मिथुन और और कर्क राशि में गोचर करेंगे।

मंगल की बात करें, तो मेष और वृषभ राशि में संचरण करने वाले हैं। शनि मीन राशि, राहु कुंभ राशि और सिंह राशि में केतु संचार करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे किसी न किसी ग्रह के साथ युति करके शुभ या अशुभ योगों का निर्माण करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार जून माह में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कई राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ धन लाभ के योग बन रहे हैं। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का जून माह का मासिक राशिफल

जून माह में बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो गुरु उच्च राशि में प्रवेश करके हंस राजयोग, शुक्र के साथ गजलक्ष्मी, चंद्रमा के साथ गजकेसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा बुधादित्य, विपरीत राजयोग, रूचक राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है।

मेष राशि मासिक राशिफल (Aries Monthly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए ये माह काफी खास जाने वाला है। इस माह इस राशि के जातकों को सत्ता, पद-प्रतिष्ठा से लेकर आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। मंगल के अपनी स्वराशि में होने से इस राशि के जातकों के साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा चंद्र-मंगल महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे पत-प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक उन्नति हो सकती है।

शनि बारहवें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में भौतिक सुखों के साथ स्थायी सत्ता मिलने के योग बन रहे हैं। जून माह में इस राशि के जातकों के अंदर नेतृत्व क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकता है। कई बार सत्ता या बड़ा पद प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष और विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि राहु और केतु के कारण इस राशि के जातकों को राजनीति, राजनीति में अच्छी सफलता हासिल हो सकती है।

मान-सम्मान में भी वृद्धि मिलने के योग बन रहे हैं। शुक्र के कारण आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है।

वृषभ राशि मासिक राशिफल (Taurus Monthly Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए जून माह काफी अच्छा जा सकता है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। आपके साहस, मेहनत और निर्णय क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मंगल और सूर्य के कारण आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। राजनीति, प्रशासन, मैनेजमेंट में काफी लाभ मिल सकता है। कई नए मार्ग खुल सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें।

मिथुन राशि मासिक राशिफल (Gemini Monthly Horoscope)

जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए उन्नति का संकेत लेकर आने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। करियर, राजनीति, प्रशासन या नेतृत्व से जुड़े जातकों को इस माह में काफी लाभ मिल सकता है। इस माह गजकेसरी राजयोग बनने से कुछ राशि के जातकों को पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है।

आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही स्पष्ट सोच बनाए रखना आवश्यक होगा। राहु और केतु नई रणनीतियां, तकनीकी सोच और अचानक अवसर प्रदान कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। कोई नई डील, प्रोजेक्ट हो सकती है।

स्वास्थ्य की बात करें, तो इस माह थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा।

कर्क राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए ये माह काफी अच्छा जाने वाला है। इस माह सम्मान और उन्नति में भी वृद्धि हो सकती है। हंस राजयोग बनने से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ा सकती हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। करियर में उन्नति के साथ पदोन्नति, वेतन वृद्धि हो सकती है। प्रशासन, राजनीति, शिक्षा या सार्वजनिक जीवन से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है।

लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में भी नए अवसर मिल सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति से काफी पैसा कमा सकते हैं।

अध्यात्म की ओर आपका अधिक झुकाव हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। सम्मान में तेजी से वृद्धि हो सकती है। परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सिंह राशि मासिक राशिफल (Leo Monthly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना पद, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। नेतृत्व क्षमता में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण आपके आत्मविश्वास, साहस और व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जा सकता है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल अब आपको मिल सकता है। उच्च पद, सरकारी कार्य, राजनीति या फिर प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष लाभकारी रह सकता है।

हालांकि व्यक्तिगत जीवन की बात करें, तो थोड़ा तनाव,विरोध और गलतफहमियां का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा।

गुरु बृहस्पति के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। विदेश से जुड़े कार्यों से लेकर नए प्रोजेक्ट या फिर नई नौकरी मिल सकती है। आपके द्वारा की गई मेहनत और सही निर्णय के बल पर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। परिवार और पिता के प्रति सम्मान बनाए रखना आपके लिए शुभ रहेगा।

कन्या राशि मासिक राशिफल (Virgo Monthly Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी खास जा सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। बृहस्पति का उच्च राशि कर्क में गोचर और बुध का दशम भाव में मजबूत होना। ऐसे में करियर, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सफलता के संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा भद्र महापुरुष योग बनने से आपको पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए ये समय काफी लाभकारी हो सकता है। नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या बेहतर अवसर मिलने के योग बन रहे हैं।

व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं। संचार से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। विवाह, साझेदारी और सामाजिक नेटवर्क में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे।

हालांकि मंगल के अष्टम भाव में होने से आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, चोट या विवाद हो सकता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। राहु छठे भाव में होने से इस राशि के जातक शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। इसके अलावा छात्रों के लिए ये माह अच्छा हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी जा सकती है।

वृश्चिक राशि मासिक राशिफल (Scorpio Monthly Horoscope)

जून 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य और परिवर्तन वाला माह हो सकता है। इस राशि के में गुरु उच्च के होकर नवम भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलने के साथ उच्च शिक्षा पाने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है।

शुक्र के कारण अविवाहित लोगों को शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। इसके अलावा मंगल छठे भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे प्रतियोगी परीक्षा और शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। हालांकि अपने क्रोध को कंट्रोल में रखें। बुध के कारण मानसिक तनाव हो सकता है।

धनु राशि मासिक राशिफल (Sagittarius Monthly Horoscope)

जून 2026 धनु राशि वालों के लिए काफी अच्छा जा सकता है। इस राशि के स्वामी गुरु अष्टम भाव में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों का अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। ऐसे में आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग भी योग बन रहे हैं। निवेश से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है।

गुरु की दृष्टि धन भाव और सुख भाव पर पड़ेगी। ऐसे में आपका परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। संपत्ति, वाहन और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जीवन में लंबे समय से चले आ रहे उतार-चढ़ाव भी समाप्त हो सकते हैं। संतान पक्ष में सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि कोई भी निर्णय सोच विचार कर लें। केतु के नौवें भाव में होने से अध्यात्म और विदेश से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ सकती है।

मकर राशि मासिक राशिफल (Capricorn Monthly Horoscope)

जून 2026 मकर राशि वालों को कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के जातक अगर साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, तो इस माह अच्छी खासी सफलता हासिल हो सकती है। नए कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। आपके द्वारा किसी काम में लंबे समय से की जा रही मेहनत में अब सफलता हासिल होने के साथ अच्छा फल मिल सकता है।

शनि के तीसरे भाव में होने से आपके आत्मविश्वास और स्थिरता में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। कपियर और प्रतिष्ठा में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रह सकती है। समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है।

मंगल के चौथे भाव में होने के कारण भूमि, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। इस राशि के जातक इस माह नई शुरुआत कर सकते हैं।

कुंभ राशि मासिक राशिफल (Aquarius Monthly Horoscope)

जून 2026 कुंभ राशि वालों के लिए संघर्ष के माध्यम से सफलता दिलाने वाला महीना कहा जा सकता है। इस राशि में गुरु उच्च के होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से जीवन में चले आ रहे संघर्ष समाप्त हो सकते हैं। आपके द्वारा लंबे समय से किसी काम में की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। नौकरी, व्यापार से लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकते है। धन भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने का कारण आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

राहु के कारण आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। केतु सप्तम भाव में होने से रिश्तों और वैवाहिक जीवन में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पार्टनर से किसी बात को लेकर धैर्य और संयम के साथ बात करें।

मीन राशि मासिक राशिफल (Pisces Monthly Horoscope)

जून 2026 मीन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ और प्रगतिशील महीना माना जा रहा है। इस राशि के जातकों के जीवन में कई क्षेत्रों से नए अवसर के साथ सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो सकती है। छात्रों को भी पढ़ाई में सफलता हासिल हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आने की संभावना है और करियर में नई दिशा मिल सकती है।

संतान सुख से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। 21 जून के बाद बुध भी पंचम भाव में जाकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ऐसे में शिक्षा, व्यापार और बुद्धि से जुड़े क्षेत्रों में खूब लाभ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।