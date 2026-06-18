July 2026 Monthly Horoscope (जुलाई 2026 का मासिक राशिफल): साल 2026 का जुलाई माह काफी खास माना जा रहा है। इस माह देवताओं के ग्रह गुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो शुक्र सिंह राशि में, बुध मिथुन राशि, सूर्य मिथुन और कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा इस माह शनि वक्री भी होंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, को राहु कुंभ, केतु सिंह, मंगल वृषभ और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करते रहेंगे, जिससे शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करते रहेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, ग्रहों की ऐसी स्थिति होने के कारण 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा जुलाई माह…

जुलाई माह में कई बड़े व्रत त्योहार भी पड़ रहे हैं। इस माह सावन आरंभ हो रहा है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी से लेकर नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में इस माह हंस राजयोग, बुधादित्य राजयोग, शुक्र आदित्य राजयोग, गजकेसरी, कलात्मक, विष योग से लेकर शुक्र-केतु युति होगी।

मेष राशि मासिक राशिफल (Aries Monthly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई माह मिला-जुला परिणाम देने वाला हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के सूर्य 16 जुलाई तक तृतीय भाव और फिर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपके परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रह सकते हैं। इसके साथ ही मंगल दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन हानि के योग बन रहे हैं। वाणी और परिवारिक मामलों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

बुध चतुर्थ भाव में वक्री रहेंगे और 7 जुलाई को तृतीय भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। कार्यक्षेत्र में शनि और बुध की स्थिति कमजोर होने के कारण आपको कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को संभल कर रहने की जरूरत है। इसके अलावा व्यापारियों को इस माब बड़े निवेश या जोखिम से बचना चाहिए। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है।

आर्थिक दृष्टि से आय के अवसर बने रहेंगे और राहु के द्वारा फायदा मिल सकता है। लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। इसके अलावा वाहन चलाते समय सावधान रहें। मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

वृषभ राशि मासिक राशिफल (Taurus Monthly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। लंबे समय से चली आ रही चिंता और तनाव धीरे-धीरे समाप्त होंगे। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और करियर में मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। सूर्य 16 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे कुछ मामलों में सावधानी रखनी होगी, वहीं इसके बाद तीसरे भाव में जाकर साहस और प्रयासों में सफलता दिला सकते हैं।

नौकरी या कार्यक्षेत्र में छोटे-छोटे सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। विरोधियों और शत्रुओं से राहत मिलेगी तथा स्वास्थ्य और करियर दोनों क्षेत्रों में सुधार दिखाई देगा। शनि लाभ भाव में रहकर सहयोग करेंगे। राहु और केतु से सावधानी रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर यह महीना प्रगति और अवसरों से भरा रह सकता है।

मिथुन राशि मासिक राशिफल (Gemini Monthly Horoscope)

जुलाई 2026 में मिथुन राशि वालों को मिले-जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं और यह परिवर्तन आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। गुरु और बुध के कारण माह के आरंभ में आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है।

नौकरी में स्थान परिवर्तन या मनचाही जगह पर जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनि कार्यक्षेत्र में मेहनत के बाद सफलता दिला सकता है। राहु-केतु के प्रभाव से निर्णय सोच-समझ कर लेने होंगे। पुरानी समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी और रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है।

कर्क राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और नए आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। करियर में नई शुरुआत या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। मंगल लाभ भाव में रहकर प्रयासों में सफलता दिला सकता है। बुध से बहुत अधिक उम्मीद न रखें, लेकिन कुछ मामलों में लाभ मिल सकता है।

बृहस्पति उच्च अवस्था में रहकर सहयोग देंगे। यदि किसी कार्य में बाधाएं आ रही थीं तो वे दूर होंगी। आने वाले समय में अधिक प्रयास करने से बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। मेहनत और संयम से इस महीने अच्छे अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं।

सिंह राशि मासिक राशिफल (Leo Monthly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए ये माह औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। सूर्य आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। लेकिन कर्क राशि में जाने से वह बेवजह खर्च बढ़ सकता है। मंगल कर्म भाव में रहकर मेहनत और साहस से सफलता मिल सकता है। बुध लाभ भाव में आने के बाद सकारात्मक परिणाम देगा। बृहस्पति मिश्रित प्रभाव देंगे।

कार्यक्षेत्र में धैर्य और सही निर्णय लेने से सफलता के अवसर मिलेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और चोट, दुर्घटना या सर्जरी की संभावना से बचने का प्रयास करें। बड़े निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। धन का अनावश्यक व्यय हो सकता है, इसलिए वित्तीय मामलों में सतर्कता आवश्यक है।

कन्या राशि मासिक राशिफल (Virgo Monthly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2026 काफी सकारात्मक रह सकता है। सूर्य कर्म और लाभ भाव में रहकर सफलता के अवसर बढ़ाएंगे। आर्थिक मामलों में लाभकारी रहेगा। आय और कार्यक्षेत्र में सहयोग दे सकता है।

वैवाहिक जीवन में तनाव और मानसिक चिंता बढ़ सकती है। करियर में अचानक परिवर्तन के योग हैं, इसलिए कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें। धन के लेन-देन में सावधानी रखें, क्योंकि धन हानि या कर्ज की स्थिति बन सकती है।

तुला राशि मासिक राशिफल (Libra Monthly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2026 सामान्य से बेहतर परिणाम देने वाला रह सकता है। सूर्य के कारण आपको नौकरी में कई लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। परिवार में विवाद या अशांति की स्थिति बनने से बचें।बृहस्पति कर्म भाव में रहकर सहयोग करेंगे।

शुक्र कार्य और लाभ के मामलों में सकारात्मक प्रभाव देगा। शनि और राहु-केतु से कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। धैर्य, मेहनत और समझदारी से काम लेने पर इस महीने सफलता और लाभ प्राप्त करने के अच्छे अवसर बनेंगे।

वृश्चिक राशि मासिक राशिफल (Scorpio Monthly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के जीवन में भी बड़े और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। माह का मध्य काफी अच्छा जा सकता है। मंगल के कारण रिश्तों और साझेदारी में सावधानी की सलाह देता है। बुध और बृहस्पति से कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

शुक्र करियर और भाग्य संबंधी मामलों में सामान्य परिणाम देगा। शनि आपको आपकी मेहनत का फल दे सकता है। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। यह समय करियर में प्रगति करने और जीवन की लंबे समय से चली आ रही कठिनाइयों को समाप्त करने का है।

धनु राशि मासिक राशिफल (Sagittarius Monthly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2026 मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। सूर्य के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मंगल के कारण आप अपने विरोधियों पर विजय पा सकते हैं। शुक्र सामान्यतः शुभ परिणाम देगा लेकिन कुछ मामलों में सावधानी आवश्यक होगी।

शनि और केतु से अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। समझदारी और धैर्य से काम लेने पर इस महीने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अनावश्यक कर्ज लेने से बचना चाहिए। करियर, स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा।

मकर राशि मासिक राशिफल (Capricorn Monthly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2026 औसत से बेहतर परिणाम देने वाला रह सकता है। जुलाई के आरंभ में आपको दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है। बुध और मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि तीसरे भाव में रहकर मेहनत और प्रयासों में सफलता दिलाएंगे।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा जा सकता है। हालांकि वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। परिवार और कार्यालय दोनों जगह विवादों से बचें। शांति और समझदारी से काम लेने पर समस्याओं से बचा जा सकता है।

कुंभ राशि मासिक राशिफल (Aquarius Monthly Horoscope)

कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य और विशेष रूप से दुर्घटनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। करियर में किसी बड़े बदलाव या जोखिम से बचना चाहिए। संपत्ति और धन से जुड़े विवादों से दूर रहें। सूर्य पंचम और छठे भाव में रहकर कुछ उतार-चढ़ाव ला सकते हैं। मंगल चतुर्थ भाव में होने से घरेलू मामलों में सावधानी रखें। बुध से सामान्य परिणाम मिलेंगे और बृहस्पति उच्च अवस्था के कारण कुछ क्षेत्रों में सहयोग करेंगे।

वैवाहिक जीवन में ईमानदारी बनाए रखें, अन्यथा गलतफहमियां और तनाव बढ़ सकते हैं। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं, जबकि विवाहित लोगों को रिश्तों में विश्वास बनाए रखना होगा।

मीन राशि मासिक राशिफल (Pisces Monthly Horoscope)

बुध और बृहस्पति का प्रभाव शिक्षा, करियर और निर्णय क्षमता के लिए शुभ रहेगा। शुक्र भी अच्छा परिणाम डाल सकते हैं। आप कई बड़ी जिम्मेदारियों को पा सकते हैं। रुके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी या कार्यक्षेत्र में छोटे लेकिन लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं।

विरोधियों पर विजय मिलेगी और स्वास्थ्य तथा करियर दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।