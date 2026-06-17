Faladesh of Guru in 12th House: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति की स्थिति में बदलाव होने के कारण सौभाग्य, संपदा, ज्ञान व मुक्ति के ग्रह गुरु प्रेम, करुणा, दया व रक्षा में असर देखने को मिलता है। जब गुरु संपूर्ण होते हैं तो व्यक्ति को भी परिपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। गुरु करीब एक साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन जब अतिचारी गति से चलते हैं, तो वह एक साल में 3-4 बार राशि परिवर्तन कर लेते हैं। गुरु की स्थिति में बदलाव के कारण जीवन में काफी सकारात्मक असर देखने को मिलता है। जन्मकुंडली के मौजूद गुरु बृहस्पति हर भाव में अलग-अलग असर देता है। मन्त्रेश्वर द्वार रचित ‘फलदीपिका’ के आठवें अध्याय में गुरु के भावों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए ‘कुंडली रहस्य’ श्रृंखला में जानते हैं गुरु बृहस्पति का 12 राशियों पर फल…

जानिए बृहस्पति का द्वादश भाव फल

लग्न भाव में गुरु

अगर लग्न में बृहस्पति हो हैं, तो जातक रोगमुक्त हो जाते हैं। इसके साथ ही सत्कर्म करने वाला, दीर्घायु और निर्भय होता है, तो उसे पुत्र सुख की भी प्राप्ति होती है।

दूसरे भाव में गुरु

अगर किसी जातक की कुंडली के दूसपे भाव में गुरु बृहस्पति होते हैं, तो वह बुद्धिमान, सुंदर मुख वाला और वाग्मी यानी बोलने में कुशल होता है। ऐसे मनुष्य को उत्तम भोजन प्राप्त होते हैं अर्थात् द्वितीय भाव से चीजों का देखी जाती है और उसका खर्च कम होता है।

तीसरे भाव में गुरु

तृतीय में बृहस्पति होता है, तो पापकर्मी, दुष्ट बुद्धि वाला, कृपण और अवज्ञा यानी अनादर सहित होता है। लेकिन उसका भाई किसी प्रतिष्ठित पद या फिर विख्यात हो सकता है।

चौथे भाव में गुरु

अगर कुंडली के चौथे भाव यानी चतुर्थ में बृहस्पति होता है, तो माता, मित्र, पुत्र, स्त्री, धान्य आदि का सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा जीवन में खुशियां आती है।

पांचवे भाव में गुरु

यदि पंचम में बृहस्पति हो तो मिश्रित फल देखने को मिलते हैं। पंचम भाव में गुरु के होने से जातक बुद्धिमान और राजा का मंत्री होता है। लेकिन पुत्रों के कारण कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पुत्र की प्राप्ति न हो भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा पुत्रों के आचरण से, बनाई से कष्ट उत्पन्न पड़े या मन को कष्ट हो यह भी पुत्रों से कष्ट हुआ।

छठे भाव में गुरु

छठे में बृहस्पति हो, तो शत्रुओं का नाश हो सकता है। इसके अलाला आलसी, स्वयं अपमान को प्राप्त होने वाला होता है। लेकिन मन्त्राभिचार यानी मन्त्रों का अनुष्ठान करने वाला और चतुर भी होता है।

सप्तम भाव में गुरु

यदि सप्तम में बृहस्पति हो तो सत्संगप्रिय यानी उत्तम स्त्री वाला, पुत्रवान, सुन्दर, अपने पिता से अधिक उदार होता है। वहीं कुछ अन्य पुस्तकों में यह भी लिखा है कि जिसक मल्लम में बृहस्पति हो वह अपने पिता को श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त करता है।

अष्टम भाव में गुरु

अष्टम में बृहस्पति को निःसन्तान कहा है। ऐसा व्यक्ति दीर्घ होता है और नौकरों से धनार्जन करता है। अष्टम में बृहस्पति वाला जयद्रथम् (निःसन्तान करने वाला) किन्तु दीर्घायु होता है।

नवम भाव में गुरु

यदि नवम में बृहस्पति हो तो जातक धनवान, पुत्रवान, विद्वान, धर्म कार्य के लिए उत्सुक और राजा का मन्त्री होता है। ऐसा व्यक्ति की धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति रहती है और शुभ कर्म करने में तत्पर रहता है। छठे स्थान उसे धर्म में निःसन्देह करता है।

दशम भाव में गुरु

यदि बृहस्पति दशम भाव में हो तो जातक अत्यन्त धनी और राजा का प्यारा होता है। ऐसा व्यक्ति उत्तम आचरण करने वाला और यशस्वी भी होता है।

एकादश भाव में गुरु

यदि ग्यारहवें घर में बृहस्पति हो तो मनुष्य धनिक, निर्भय और दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति के पास सवारियाँ भी होती हैं। किन्तु सन्तान थोड़ी होती है।

बारहवें भाव में गुरु

यदि बृहस्पति बारहवें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग द्वेष करते हैं और जातक स्वयं बुरे शब्द बोलने वाला, सन्तान हीन, पापकर्मी, आलसी, और सेवक (सेवा करने वाला) होता है।

कुंडली रहस्य का अगला भाग-पंचम भाव में गुरु को शुभ क्यों माना जाता है? क्या यह वास्तव में उच्च शिक्षा, संतान सुख और भाग्य का वरदान देते हैं, या इनके फल पूरी कुंडली की स्थिति पर निर्भर करते हैं? जानिए विस्तार से अगले कुंडली रहस्य में।

डिस्क्लेमर (Disclaimer)- इस लेख में दी गई जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, मान्यताओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। जन्मकुंडली में सूर्य के फल केवल उसकी भाव स्थिति से निर्धारित नहीं होते, बल्कि राशि, दृष्टि, युति, ग्रहबल, दशा, अंतर्दशा तथा संपूर्ण कुंडली के समग्र विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसे किसी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी, चिकित्सा, कानूनी, वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करना उचित है। ज्योतिष एक विश्वास और व्याख्या आधारित विद्या है, इसलिए इसके परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों और कुंडली के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य पाठकों को ज्योतिषीय अवधारणाओं से परिचित कराना है, न कि किसी प्रकार की गारंटी या दावा करना।