Birth Chart in Astrology: व्यक्ति अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए जानने के लिए जन्म कुंडली का सहारा लेता है। ज्योतिष में जन्म कुंडली को आधार माना जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति के जन्म के समय ग्रह, राशियों और भावों की स्थिति के आधार पर एक कुंडली तैयार की जाती है। यह केवल एक चार्ट नहीं होता है बल्कि जीवन के कई रहस्यों को समझने की एक कुंजी मानी जाती है। ज्योतिष में माना जाता है कि इसके द्वारा जन्म के समय ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, रुचियों, क्षमताओं और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को समझने में सहायता मिल सकती है। आज ‘कुंडली रहस्य’ की सीरीज में जानें बृहत् पाराशर होरा शास्त्र, बृहत्जातक और फलदीपिका ग्रंथों के आधार पर जानें जन्म कुंडली क्या होती है, इसे कैसे पढ़ा जाता है और इसके पीछे छिपे महत्वपूर्ण संकेत क्या होते हैं…

जन्म कुंडली क्या होती है?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली को आधार माना जाता है। इसमें एक ज्योतिषीय चार्ट बनाया जाता है। जिसमें व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में ग्रह, राशि और नक्षत्रों की स्थिति को दर्शाया जाता है। व्यक्ति की जन्म की तिथि, समय और स्थान के आधार पर उसकी कुंडली बनाई जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति के स्वभाव, रुचि, क्षमता से लेकर लाइफ की हर एक परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है।

वैदिक ज्योतिष जन्म कुंडली कैसे बनती है? लग्न, ग्रह, राशि और भाव — जीवन का आकाशीय दर्पण कुंडली क्या है शास्त्र आधार कुंडली के अंग कुंडली का महत्व जन्म समय परिचय जन्म कुंडली — तीन आधार स्तंभ जन्म कुंडली बनाने के लिए तीन जानकारियां अनिवार्य हैं — जन्म तिथि, जन्म का सटीक समय और जन्म स्थान। इन तीनों के आधार पर यह जाना जाता है कि जन्म के समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित हो रही थी और किस भाव में कौन सा ग्रह स्थित था। 1 जन्म तिथि 2 जन्म समय 3 जन्म स्थान लग्न लग्न क्या होता है? वैदिक ज्योतिष में जन्म के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाली राशि को लग्न कहते हैं। यह कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और इसके द्वारा व्यक्तित्व एवं जीवन के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों का आधार महर्षि पराशर बृहत् पाराशर होरा शास्त्र वैदिक ज्योतिष केवल परंपरागत मान्यताओं पर नहीं, बल्कि कई ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों में विस्तार से वर्णित सिद्धांतों पर आधारित है। प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने जन्म कुंडली को जीवन का दर्पण माना है। महर्षि पराशर — बृहत् पाराशर होरा शास्त्र यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मण: पक्तिम्। शास्त्रमेतत्तमसि दीप इव प्रकाशयति॥ अर्थ: व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में जो शुभ या अशुभ कार्य किए हैं, उनके फल को ज्योतिष शास्त्र अंधकार में दीपक की भांति प्रकाशित करता है। वराहमिहिर — बृहत्जातक जन्मकाले ग्रहाणां तु यथा स्थितिरुदाहृता। तया शुभाशुभं सर्वं ज्ञायते मानवस्य हि॥ अर्थ: जन्म के समय ग्रह जिस स्थिति में होते हैं, उनके आधार पर व्यक्ति के जीवन के शुभ और अशुभ संकेतों का अध्ययन किया जाता है। आचार्य मंत्रेश्वर — फलदीपिका लग्नं शरीरमाख्याति धनं द्वितीयमेव च। विक्रमं तृतीयं ज्ञेयं चतुर्थं सुखमुच्यते॥ अर्थ: प्रथम भाव शरीर व व्यक्तित्व का, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का और चतुर्थ भाव सुख का सूचक है। जन्म कुंडली में क्या-क्या होता है? 12 बारह भाव कुंडली को 12 भागों में बांटा गया है। हर भाव एक विशेष क्षेत्र — आर्थिक स्थिति, शिक्षा, परिवार, विवाह, करियर, संतान और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। 9 नौ ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु — इनकी भावों में स्थिति से जीवन के प्रभाव जाने जाते हैं। 12 बारह राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन — इन राशियों में स्थित ग्रह भिन्न-भिन्न परिणाम देते हैं। 12 भाव 9 ग्रह 12 राशियां मुख्य उद्देश्य कुंडली केवल भविष्यवाणी नहीं जन्म कुंडली का मुख्य उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है। इससे व्यक्ति की प्रवृत्तियों, क्षमताओं, कमजोरियों और संभावनाओं को गहराई से समझा जा सकता है। कुंडली से किन क्षेत्रों की जानकारी मिलती है? 01 व्यक्तित्व और स्वभाव जातक के स्वभाव, गुण और जीवन की मूल प्रवृत्तियों की जानकारी। 02 शिक्षा और करियर शिक्षा, कारोबार और व्यावसायिक सफलता के संकेत। 03 विवाह और परिवार वैवाहिक जीवन, संतान और पारिवारिक संबंधों का आकलन। 04 स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और आध्यात्मिक रुचियों का विश्लेषण। अनिवार्य शर्त जन्म समय की सटीकता क्यों जरूरी है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली बनाने में जन्म के समय का सही होना बेहद जरूरी है। कुछ मिनटों का अंतर भी भाव और लग्न में बदलाव ला सकता है, जिससे व्यक्तित्व और जीवनकाल के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। प्राचीन ज्योतिषाचार्यों का मत जन्म कुंडली को जीवन का दर्पण माना गया है — क्योंकि लग्न, ग्रह, राशियां और भाव मिलकर व्यक्ति के जीवन की एक विशिष्ट संरचना प्रस्तुत करते हैं। वैदिक ज्योतिष केवल परंपरागत मान्यताओं पर नहीं, बल्कि कई ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों पर आधारित विस्तृत शास्त्र है। 3 अनिवार्य जानकारियां 1 लग्न — जीवन का केंद्र स्रोत: बृहत् पाराशर होरा शास्त्र | बृहत्जातक (वराहमिहिर) | फलदीपिका (आचार्य मंत्रेश्वर) Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

डिस्क्लेमर – ये सभी जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है। इसमें दी गई ज्योतिष, कुंडली, वास्तु या अंक ज्योतिष संबंधी सामग्री किसी भी प्रकार की चिकित्सा, कानूनी या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। हम यह दावा नहीं करते कि यहां दी गई भविष्यवाणियां या ज्योतिषीय व्याख्याएं पूर्णतः सटीक या निश्चित परिणाम देंगी। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली और जीवन परिस्थितियाँ अलग होती हैं, इसलिए परिणाम भिन्न हो सकते हैं। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले विशेषज्ञ सलाह अवश्य लें। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए वेबसाइट या लेखक उत्तरदायी नहीं होगा।