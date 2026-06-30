चंद्रमा कुंडली कैसे पढ़ें: मान लीजिए आप किसी अंधेरी सड़क में अकेले जा रहे हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कोई पीछा कर रहा है, तो आप इस अवस्था में क्या करेंगे। आपको पहला विचार यहीं आएगा कि खुद की सुरक्षा के लिए आप किसी दूसरी जगह से चले जाएं या फिर किसी से मदद मांगे। लेकिन वहीं अगर परिस्थिति कुछ उल्टा हो यानी कोई आपके बच्चे का पीछा कर रहा है जिसे आपकी मदद की जरूरत है। ऐसे में आपकी भावनाएं बदलेंगी और आप सामने आकर अपने बच्चे की सुरक्षा करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे बदलाव का कारण परिस्थिति नहीं बल्कि आपकी भावना है। परिस्थिति लगभग वही थी, लेकिन आपके अंदर की भावना बदल गई थी। और यही भावना आपके निर्णय को प्रभावित कर रही थी। असल में यहीं हमारे जीवन की असली वास्तविकता है। ऐसे ही हम अपने जीवन के कई फैसले लेते हैं जिन्हें केवल तर्क या फिर गणना के आधार में नहीं समझ सकते हैं। कुछ निर्णय रिश्ते, लगाव, सुरक्षा से लेकर भावनाओं से जुड़े होते हैं।



हम अक्सर खुद को बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंसान के जीवन के बड़े फैसलों के पीछे कहीं न कहीं उसकी भावनाएं और मानसिक स्थिति काम करती हैं। यही कारण है कि ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

वैदिक ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रमुख कारक माना गया है। ऐसे में व्यक्ति के सुख-दुख से लेकर मानसिक प्रवृत्ति और अनुभवों को समझने के लिए चंद्रमा की स्थिति का विशेष महत्व है। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती हैं, तो व्यक्ति जीवन में स्थिरता, खुशी और मानसिक संतुलन अनुभव कर सकता है। वहीं कमजोर चंद्रमा व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है।

अब तक आपने लग्न कुंडली के बारे में सुना होगा, जिसमें आपके देखा होगा कि नवग्रह चंद्रमा ,सूर्य, मंगल आदि ग्रह कहां बैठे हैं। कि ग्रहण की दृष्टि किस भाव पर है और इन सबका क्या प्रभाव होता है। लेकिन आज ‘कुंडली रहस्य’ की इस श्रृंखला में एस्ट्रो अरुण पंडित से जानें कि कैसे आप चंद्र कुंडली देख सकते हैं और ये मून चार्ट आपके जीवन में कैसे प्रभाव दिखाता है।

लग्न और चंद्र कुंडली क्या है?

जब आप सामान्य जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसे लग्न कुंडली कहते हैं। इसे जन्म पत्रिका, डी1 चार्ट या बर्थ चार्ट भी कहा जाता है।लग्न उस राशि को कहते हैं जो जन्म समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही होती है। इसी को आधार बनाकर 12 भावों की संरचना तैयार होती है, जो आपके पूरे जीवन का विवरण होता है। वहीं चंद्र कुंडली की बात करें, चंद्र कुंडली में जन्म कुंडली के चंद्रमा की राशि को प्रथम भाव मानकर बाकी भावों और ग्रहों की स्थिति का पुनर्गणना किया जाता है।

उदाहरण-

मान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 12 भाव यानी मीन राशि में है। ऐसे में चंद्र कुंडली में पहले भाव में 12 नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद बाकी राशियां क्रम से आगे बढ़ेंगी। फिर सभी ग्रहों को उनकी स्थिति के अनुसार चंद्र कुंडली में स्थापित किया जाता है। इस तरह आपकी मून चार्ट या चंद्र कुंडली तैयार हो जाती है।

लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में अंतर

यह समझना बहुत जरूरी है कि चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली एक जैसी नहीं होतीं। दोनों में काफी विभिन्नता होती है।

भाव लग्न कुंडली में अर्थ चंद्र कुंडली में अर्थ मुख्य अंतर प्रथम भाव शरीर, व्यक्तित्व, स्वभाव मन, सोच और आत्म-छवि लग्न में बाहरी व्यक्तित्व, चंद्र में अंदर की सोच द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी सहयोग, मित्र और सपोर्ट सिस्टम लग्न में धन, चंद्र में सहारा तृतीय भाव साहस, प्रयास, भाई-बहन खुशी, संतुष्टि और मानसिक प्रयास लग्न में कर्म, चंद्र में संतोष चतुर्थ भाव घर, माता, संपत्ति, सुख भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक शांति लग्न में सुविधा, चंद्र में सुरक्षा पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, रचनात्मकता सोच, प्रतिभा और रचनात्मकता लग्न में उपलब्धि, चंद्र में मानसिक क्षमता षष्ठ भाव रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष मानसिक चुनौतियां और संघर्ष क्षमता लग्न में बाहरी संघर्ष, चंद्र में मानसिक संघर्ष सप्तम भाव विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी रिश्तों की सोच और अनुभव लग्न में संबंध, चंद्र में संबंधों की भावना अष्टम भाव आयु, परिवर्तन, गुप्त विषय गहरी सोच और मानसिक बदलाव लग्न में घटना, चंद्र में अनुभव नवम भाव भाग्य, धर्म, पिता, ज्ञान सुरक्षा, विश्वास और गुरु लग्न में भाग्य, चंद्र में मानसिक स्थिरता दशम भाव करियर, पद, प्रतिष्ठा काम, जिम्मेदारी और पहचान लग्न में कर्म, चंद्र में कर्म की भावना एकादश भाव लाभ, आय, इच्छाएं सपने, संतुष्टि और उपलब्धियां लग्न में लाभ, चंद्र में खुशी द्वादश भाव खर्च, विदेश, मोक्ष परिवार का भावनात्मक सहयोग लग्न में खर्च, चंद्र में सहारा

कैसे पढ़ें चंद्र कुंडली?

अपनी चंद्र कुंडली (Moon Chart) कैसे बनाएं?

सबसे पहले समझते हैं कि चंद्र कुंडली होती क्या है।

जब आप किसी ज्योतिष ऐप में अपना जन्म विवरण (जन्म तारीख, समय और स्थान) डालते हैं तो जो पहली कुंडली बनती है, उसे लग्न कुंडली या जन्म कुंडली कहते हैं। इसे डी1 चार्ट (D1 Chart), बर्थ चार्ट या जन्म पत्रिका भी कहा जाता है। यही वह कुंडली होती है जिसे सामान्य रूप से लोग देखते हैं और ज्योतिषी को दिखाते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि जैसे ग्रह किस भाव और राशि में स्थित हैं।

अब इस कुंडली में आपको कुछ नंबर दिखाई देते हैं। ये नंबर राशियों को दर्शाते हैं।

जैसे:

1 नंबर — मेष राशि

2 नंबर — वृषभ राशि

3 नंबर — मिथुन राशि

4 नंबर — कर्क राशि

5 नंबर — सिंह राशि

6 नंबर — कन्या राशि

7 नंबर — तुला राशि

8 नंबर — वृश्चिक राशि

9 नंबर — धनु राशि

10 नंबर — मकर राशि

11 नंबर — कुंभ राशि

12 नंबर — मीन राशि

जानें कैसे बनाते हैं चंद्र कुंडली (इमेज सोर्स- AI)

कुंडली में 12 भाव (Houses) होते हैं और ये भाव जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों को दिखाते हैं।

ध्यान रखें कि कुंडली में पहला भाव हमेशा अपनी जगह पर ही रहता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले भाव में 6 नंबर हो सकता है, किसी की में 8 या 10 नंबर हो सकता है, लेकिन पहला भाव वही रहेगा।

उदाहरण के लिए अगर पहले भाव में 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि पहले भाव में कन्या राशि है। इसके बाद राशियां क्रम से आगे बढ़ती जाएंगी।

ऐसे बनाएं चंद्र कुंडली?

चंद्र कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना होगा कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर यानी मकर राशि में बैठा है। अब चंद्र कुंडली बनाते समय हम चंद्रमा की राशि को ही पहला भाव मानते हैं। इसलिए चंद्र कुंडली के पहले भाव में 10 नंबर लिख दिया जाएगा।

अब आगे की राशियां अपने आप क्रम से लिखी जाएंगी।

जैसे:

पहला भाव — 10 नंबर (मीन राशि)

दूसरा भाव — 1 नंबर (मेष राशि)

तीसरा भाव — 2 नंबर (वृषभ राशि)

चौथा भाव — 3 नंबर (मिथुन राशि)

और इसी तरह पूरी कुंडली तैयार हो जाएगी।

ग्रहों को कैसे रखें?

अब जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों को चंद्र कुंडली में भी उसी क्रम से रखना होता है।

उदाहरण के लिए:

अगर जन्म कुंडली में मंगल और केतु तीसरे भाव में हैं, तो चंद्र कुंडली में भी मंगल और केतु तीसरे भाव में ही आएंगे।

अगर सूर्य और बुध पांचवें भाव में हैं, तो चंद्र कुंडली में भी सूर्य और बुध पांचवें भाव में ही रहेंगे।

इसी प्रकार राहु, गुरु, शुक्र और शनि को भी उनकी स्थिति के अनुसार रखा जाएगा।

इस तरह आपकी चंद्र कुंडली यानी Moon Chart तैयार हो जाएगी।

अब इस कुंडली को चंद्रमा को पहला भाव मानकर पढ़ा जाता है। यही लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में सबसे बड़ा अंतर है।

लग्न कुंडली बताती है कि जीवन में घटनाएं किस प्रकार घटित हो सकती हैं, जबकि चंद्र कुंडली व्यक्ति के मन, भावनाओं, मानसिक स्थिति और जीवन को महसूस करने के तरीके को समझने का प्रयास करती है।

चंद्र राशि के अनुसार मानसिक स्वभाव

मेष राशि में चंद्रमा: ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार मेष राशि में चंद्रमा व्यक्ति में सक्रियता, पहल करने की इच्छा और नई शुरुआत की मानसिक प्रवृत्ति को दर्शा सकता है।

वृश्चिक राशि में चंद्रमा: ऐसे लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं और छिपी बातों को समझने की क्षमता रखते हैं।

वृष और तुला राशि में चंद्रमा:शुक्र की राशियों में चंद्रमा व्यक्ति को सुंदरता, कला, आराम और अच्छी जीवनशैली की ओर आकर्षित करता है।

मिथुन और कन्या राशि में चंद्रमा: ऐसे लोग सीखने, बातचीत, व्यापार और नई स्किल्स विकसित करने में रुचि रखते हैं।

कर्क राशि में चंद्रमा: इनके लिए परिवार, घर और रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भावनात्मक रूप से अपने प्रिय लोगों से जुड़े रहते हैं।

सिंह राशि में चंद्रमा: ऐसे लोग सम्मान, पहचान और प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। वे जीवन को विशेष तरीके से जीना चाहते हैं।

धनु और मीन राशि में चंद्रमा: इनमें ज्ञान, आध्यात्मिकता और दूसरों की सहायता करने की भावना अधिक होती है।

मकर और कुंभ राशि में चंद्रमा: शनि के प्रभाव के कारण इनमें मेहनत, जिम्मेदारी और कर्म के प्रति विश्वास दिखाई देता है। जब ये लोग कठिन परिस्थिति में होते हैं तो इनके अंदर यह भावना रहती है कि मेहनत करके वे समस्या को हल कर सकते हैं।

कुंभ राशि में चंद्रमा- ये लोग समाज, लोगों की जरूरतों और बड़े उद्देश्य से जुड़कर काम करना पसंद करते हैं। जब वे अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं तो उन्हें सफलता और पहचान मिल सकती है।

ग्रहों की प्रभाव देने वाली उम्र:

वैदिक ज्योतिष की कुछ परंपराओं में ग्रहों की परिपक्वता आयु बताई गई है, जिसके अनुसार ग्रह एक निश्चित उम्र के बाद अपने संकेतों को अधिक स्पष्ट रूप से देने लगते हैं।”

सूर्य: 21-22 वर्ष

चंद्रमा: 23-24 वर्ष

शुक्र: 25-26 वर्ष

मंगल: 27-28 वर्ष

बुध: 29-30 वर्ष

गुरु: 31-32 वर्ष

शनि: 35-38 वर्ष

केतु: 39-42 वर्ष

राहु: 43-48 वर्ष

चंद्र कुंडली के बारे में शास्त्रों में क्या है वर्णन?

इन ग्रंथों में चंद्रमा, ग्रहों और भावों के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, जिनके आधार पर चंद्र कुंडली का विश्लेषण किया जाता है।

वैदिक ज्योतिष की परंपरा में बृहत् पाराशर होरा शास्त्र जैसे ग्रंथों के आधार पर चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्तियों का प्रमुख कारक माना जाता है।

मंत्रेश्वर की फलदीपिका में लिखा है कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, मानसिक प्रवृत्ति और जीवन में मिलने वाले अनुभवों का विश्लेषण किया गया है।

मंत्रेश्वर की फलदीपिका में लिखा है कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, मानसिक प्रवृत्ति और जीवन में मिलने वाले अनुभवों का विश्लेषण किया गया है। सारावली ग्रंथ में ग्रहों के राशि अनुसार प्रभावों का वर्णन मिलता है, जिसके आधार पर चंद्र राशि से व्यक्ति के मानसिक स्वभाव और व्यवहार को समझने की परंपरा विकसित हुई।

जातक पारिजात में जन्म कुंडली के विभिन्न योगों और ग्रहों के प्रभावों का वर्णन मिलता है। इसमें चंद्रमा की शक्ति, शुभ-अशुभ प्रभाव और ग्रह संबंधों का महत्व बताया गया है।

निष्कर्ष

चंद्र कुंडली केवल भविष्य देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन, भावनाओं, सुरक्षा की भावना, रिश्तों और मानसिक संतुलन को समझने का एक तरीका है। जहां लग्न कुंडली जीवन की बाहरी परिस्थितियों को समझने में मदद करती है, वहीं चंद्र कुंडली व्यक्ति की अंदरूनी दुनिया को समझने का प्रयास करती है। चंद्रमा की स्थिति, उससे जुड़े भाव और ग्रहों के प्रभाव को समझकर व्यक्ति अपनी मानसिक प्रवृत्तियों, कमजोरियों के बारे में जानकारी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख वैदिक ज्योतिष की मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें बताए गए चंद्र कुंडली, ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझाया गया है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इसे निश्चित भविष्यवाणी या अंतिम सत्य के रूप में न लें। जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय जैसे स्वास्थ्य, करियर, वित्त, शिक्षा और संबंधों के लिए हमेशा व्यावहारिक सोच, विशेषज्ञ सलाह और अपने विवेक का उपयोग करें। यह जानकारी केवल ज्ञान और ज्योतिषीय अध्ययन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।