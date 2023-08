Horoscope Today 3 August 2023: कुंभ सहित ये राशियां पैसों के लेन-देन को लेकर रहें सतर्क, जानिए 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Horoscope Today 3 August 2023: आज के दिन कुछ राशि के जातक पैसों के लेन-देन को लेकर सतर्क रहें। इससे धन हानि का सामना करना पड़ सकता है।

पंडित जगन्नाथ गुरुजी के अनुसार, आज कुछ राशियों को अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जानिए आज का राशिफल।

Horoscope Today 3 August 2023: श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। इसके साथ ही आज धनिष्ठा नक्षत्र के साथ सौभाग्य योग बन रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। बता दें कि कुंभ राशि में पहले से ही शनि ग्रह विराजमान है। ऐसे में शनि और चंद्रमा की युति से विष योग का निर्माण हो रहा है। जानिए प्रसिद्ध पंडित जगन्नाथ गुरुजी से राशि के अनुसार कैसा बीतेगा आज का दिन। मेष दैनिक राशिफल (Aries Daily Horoscope) मेष राशि वालों के लिए आज काम में व्यस्त रहना जरूरी है। व्यावसायिक यात्राएं आपके व्यवसाय को बढ़ावा देंगी। प्रियजनों के सहयोग से अदालती मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। वित्तीय विकास क्षितिज पर है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए ध्यान पर ध्यान दें। वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope) आज आपको कोई अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अनुकूल परिणामों के लिए कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। ग्रहों की स्थिति से सरकारी सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य बनेंगे। पिछले मुद्दों को सुलझाकर जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते सुधारें। Also Read Adhik Maas 2023: अधिकमास की इस तिथि को करें आटे के दीपक से ये उपाय, रोगों से मिलेगी मुक्ति, धन-धान्य की होगी प्राप्ति मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope) आज युवाओं को नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए दूसरों पर भरोसा करने में सतर्क और विचारशील रहना चाहिए। व्यापार में बाधाएं जल्द ही दूर होंगी, जिससे कामकाज सुचारू रहेगा। लकड़ी का काम करने वालों को लाभदायक सौदे मिलने का मौका है। पछतावे से बचने के लिए बोलने से पहले सोचें। कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) अगर आज दफ़्तर में आपकी मेहनत को पहचान न मिले तो निराश न हों। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर इंतजार कर रही है। बेहतर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाएं। अभी अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि यह सही समय है। नाक, कान और गले जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखें। सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope) आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें। आलस्य और लापरवाही से बचें क्योंकि ये आपका दिन बर्बाद कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऑफिस में दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें और अनावश्यक सामाजिक संबंधों से बचें। कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope) तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने और अपने प्रियजनों की चिंताओं को दूर करने के अवसर का लाभ उठाएं। बड़ों की बातचीत का सम्मान करें और बीच में पड़ने से बचें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संक्रमण से बचने के लिए दवा की समाप्ति तिथि की जाँच करें। तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope) आज के दिन अनावश्यक उलझने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। माइग्रेन के मरीजों को बेवजह परेशान नहीं होना चाहिए। उत्पादकता के लिए जीवन में काम और आराम को संतुलित करें। खुदरा व्यापारियों को कम बिक्री को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. माता-पिता को बच्चों की जिद को सावधानी से संभालना चाहिए। वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) थोक व्यापारी मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए अपने व्यापार पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण काम छूटने से बचने के लिए अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। मालिश कराने पर विचार करें। घर में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) कब्ज को रोकने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने आहार में अधिक फाइबर शामिल करें। अपने आधिकारिक कामकाज से अपडेट रहें, क्योंकि आपसे कभी भी इसके बारे में सवाल किया जा सकता है। पढ़ाई पर ध्यान दें और समय बर्बाद करने से बचें। मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) आज का दिन आपके लिए खुशी भरा रहेगा। नौकरी चाहने वालों को विदेशी कंपनियों से ऑफर मिल सकते हैं। लेकिन प्रयास की जरूरत है। अपनी जीवनशैली में सुधार लाने पर ध्यान दें और भौतिक सुखों का आनंद लें। मुनाफे के लिए तेल व्यवसाय में निवेश करने पर विचार करें। बीपी के मरीज अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) कुंभ राशि वालों को अपडेट रहना चाहिए और प्रासंगिक कोर्स करने पर विचार करना चाहिए। आज के दिन बीमारियों और उनके उपचार को गंभीरता से लें। व्यापारियों को छोटे निवेश से लाभ हो सकता है। बड़े निवेश से बचें। आज परिवार के साथ बाहर घूमने के लिए समय निकालें। मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope) आयात-निर्यात व्यवसायों के लिए आज का दिन लाभदायक है। इसलिए सौदे सोच-समझकर चुनें। आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। कार्यस्थल पर आपको अधिक अधिकार और जिम्मेदारियां मिलेंगी। हाइपरएसिडिटी से सावधान रहें। ऐसे में मसालेदार भोजन से बचें। निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें जैसे एक पेड़ छाया देता है। सामाजिक प्रभाव और प्रभुत्व के लिए नम्रतापूर्वक बोलें।

