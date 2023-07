Aaj Ka Rashifal 28 July 2023: वृषभ राशि के जातक गुस्से पर करें कंट्रोल, इन लोगों को बिजनेस में मिलेगा लाभ, जानिए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 July 2023: आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि दोपहर 1 बजकर 5 मिनट तक है। इसके साथ ही आज पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ जी आज ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग बन रहा है, यह शुभ संयोग काफी अच्छा माना जा रहा है। प्रमुख ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ गुरुजी के अनुसार आज कुछ राशि के जातकों को अपनी वाणी पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, वरना बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। जानिए आज राशि के अनुसार कैसा बीतेगा आपका दिन। मेष दैनिक राशिफल (Aries Daily Horoscope) इस राशि के लोग अपने काम में ईमानदारी को महत्व देते हैं। तकनीकी कार्यों में सावधानी बरतें। तेल व्यापारियों के लिए लाभदायक दिन रहेगा। हाइड्रेटेड रहें और गर्मी से बचें। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मंदिर में जाने पर विचार करें। वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope) आज अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि गुस्से में आप नियंत्रण खो देते हैं। लेखकों को रोमांचक अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को जोखिमों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और अपने स्टॉक की निगरानी करनी चाहिए। किडनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवनसाथी से सहयोग की अपेक्षा रखें। Also Read Surya Gochar 2023: सूर्य का एक साल बाद सिंह राशि में गोचर, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, धन लाभ के साथ तरक्की के योग मिथुन दैनिक राशिफल(Gemini Daily Horoscope) आज अति आत्मविश्वास से सावधान रहें। दफ्तर में झगड़ों को टालने की बजाय उन्हें सुलझाएं। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों को बेहतर बिक्री के लिए अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए। तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखें। अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) आज व्यर्थ चिंता न करें। अंततः चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी। अगर आप ऑफिस का काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को दोष देने से बचें। व्यापारिक साझेदारों को लाभ हो सकता है। युवाओं को अपने हितों पर ध्यान देना चाहिए। Also Read August 2023 Monthly Love Horoscope: प्रेम के मामले में ये राशियां अगस्त माह में होगी लकी, वैवाहिक जीवन में आएंगी खुशियां, जानिए मासिक लव राशिफल सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope) अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें और भविष्य की चिंता से बचें। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा समय है, उन्हें नए ग्राहक मिल सकते हैं। अपनी आंखों का ख्याल रखें और घरेलू काम के तनाव को कम करें। बाधित शिक्षा को शीघ्र पूर्ण करें। कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope) इन राशियों के लिए आज का दिन खुशी भरा है। कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मार्गदर्शन लें। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकलेगा। व्यापारियों को ग्राहकों की समस्याओं को शांति से निपटाना चाहिए. अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग और व्यायाम को प्राथमिकता दें। तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope) आज जरूरी कार्यों पर ध्यान दें। कार्यालय बैठकों के लिए तैयार रहें और अपनी कार्य प्रगति साझा करें। खुदरा विक्रेता मुनाफा कमाएंगे। सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। अपनी मां के आशीर्वाद के लिए उनकी सेवा करें। आज मेहनत से धन की प्राप्ति होगी। वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान दें, मामूली मुद्दों पर नहीं। काम में सावधानी बरतें और ध्यान भटकाने वाली बातों से बचें। खुदरा विक्रेताओं को मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी स्थितियों में सुधार हो सकता है। सकारात्मक पारिवारिक समाचार. युवाओं को काम से जुड़ी चिंता हो सकती है। धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) सफलता के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर काम करें। कार्यस्थल पर अनावश्यक प्रश्नों से बचें। आज अच्छा व्यवहार करें। सौंदर्य व्यवसाय से लाभ हो सकता है। कैल्शियम से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखें। काम, परिवार और व्यवसाय में संतुलन बनाएं। युवाओं को असफलताओं के बावजूद दृढ़ रहना चाहिए। मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) सोच-समझकर और आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें। त्रुटियों के लिए सहकर्मियों के कार्य का निरीक्षण करें। अपना व्यवसाय बढ़ाने पर विचार करें। तैलीय भोजन से बचें। बहनों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। किसी गौशाला को दान देने पर विचार करें। कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) काम को बोझ के रूप में न देखें। इसका आनंद लें। आपकी क्षमताओं के कारण आपका बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। पैतृक व्यवसाय में आज लाभ होने की संभावना है। त्वचा संबंधी समस्याओं को लेकर सतर्क रहें। पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लें, लोगों से मिलें और जरूरतमंदों की मदद करें। मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope) काम की चिंता मत करो। समय पर पूरा होगा, धैर्य रखें। विदेश में नौकरी का मौका, पासपोर्ट बनवा लें। अपने पेट का ध्यान रखें, मौसम को देखते हुए हल्का और सुपाच्य भोजन करें।

