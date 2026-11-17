Lucky Horoscope 2027: नया साल 2027 कई राशि के जातकों के जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। नए साल में गुरु, शनि, राहु और केतु की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिल सकता है। 12 राशियों में से कुछ राशियों को अचानक धन लाभ से लेकर नौकरी और बिजनेस में नए अवसर और तरक्की मिल सकती है, तो कुछ राशियों का स्वास्थ्य अच्छा रहने के साथ पारिवारिक सुख और विवाह के योग बन रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, साल 2027 मेष, मिथुन, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इन राशियों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। ये फलादेश चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। आइए जानते हैं साल 2027 में ग्रहों की चाल के हिसाब से किन 5 राशियों के जातकों को धन लाभ के साथ नौकरी, कारोबार, स्वास्थ्य और विवाह में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

मेष लकी राशिफल 2027 (Aries Horoscope 2027)

मेष राशि के जातकों के लिए नया साल कई नए अवसर और खुशियां लेकर आ सकता है। जून 2027 तक इस राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रह सकता है। शनि आपके 12वें भाव में विराजमान है और अभी शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। जून 2027 में लग्न भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी आदि खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। आप नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। जून 2027 तक राहु 10वें भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको करियर में काफी लाभ मिल सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है। आपके काम में भी विस्तार हो सकता है।

गुरु के चौथे, पांचवें और छठे भाव में होने से आपके जीवन में काफी अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। खासकर महिलाओं के लिए यह साल काफी अच्छा जा सकता है। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इसके अलावा संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, तो साल 2027 में सफलता हासिल हो सकती है। कोई बड़ा निवेश करने से आपके लिए लाभकारी हो सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में न करें। बल्कि सोच-समझकर रणनीतियां बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो सफलता अवश्य मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी यह समय अच्छा हो सकता है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। हालांकि पुरानी नौकरी को जल्दबाजी में बिल्कुल भी न छोड़ें। जून से दिसंबर तक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

उपाय- साल 2027 में मेष राशि के जातक शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करने के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा बुधवार के दिन गणेश जी को केला या फिर दूर्वा अर्पित करें।

मिथुन लकी राशिफल 2027 (Gemini Horoscope 2027)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी नया साल कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली में गुरु बृहस्पति दूसरे और तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो सकती है। नए लोगों से संपर्क हो सकता है। इसका आपके करियर और बिजनेस में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या फिर नए लोगों का आगमन हो सकता है।

शनि जून 2027 तक आपके 10वें भाव में रहेंगे और फिर मेष राशि में प्रवेश कर ग्यारहवें भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। भले ही जून में शनि अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा राहु आपके आठवें भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव में भी वृद्धि हो सकती है। जहां एक ओर शनि आपको धन कमाने के कई अवसर दे सकते हैं, तो दूसरी ओर राहु आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि नैतिक सिद्धांतों के अनुसार पैसा कमाएं। गलत तरीके से पैसे कमाने से बचना चाहिए।

राहु के कारण आपका अध्यात्म की ओर काफी झुकाव हो सकता है। ऐसे में धर्म-कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। लोगों पर भरोसा थोड़ा सोच समझकर करें। भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। मई के मध्य से जुलाई के अंत तक माता के स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ ही नौकरीपेशा और बिजनेस करने वाले जातक भी इस अवधि में विशेष सावधान रहें।

उपाय- मिथुन राशि के जातक बुधवार के दिन एक माला ‘ऊं बुधाय नम:’ मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही गणेश जी को मोदक के अलावा जोड़े में दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क लकी राशिफल 2027 (Cancer Horoscope 2027)

कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2027 अनुकूल रह सकता है। गुरु बृहस्पति की स्थिति की बात करें, तो आपके लग्न और दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सिंह राशि में गुरु का जाना आमतौर पर तब अच्छा नहीं माना जाता है जब वह केतु के साथ हो। ऐसे में इस राशि के जातकों को काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो आपको अवश्य सफलता हासिल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है।

शनि की बात करें, तो आपकी गोचर कुंडली के नौवें और दसवें भाव में रहेंगे। जून से पहले आपको थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद आपके द्वारा पहले किए गए प्रयासों से सफलता हासिल होने के साथ-साथ खुशियां दस्तक दे सकती हैं। राहु आपके सातवें भाव में रहेंगे। ऐसे में जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी हो सकता है। साल 2027 बिजनेस में विस्तार करने के साथ नए व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि केतु के लग्न भाव में होने से आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छा खास ख्याल रखने की जरूरत है। मानसिक शांति मिल सकती है। जुलाई और अगस्त में आप नया घर खरीद सकते हैं। लेकिन पूरी जांच-पड़ताल कर लें।

उपाय- इस राशि के जातक भगवान शिव की आराधना करें। रोजाना शिव मंत्र ऊं नम: शिवाय: का जाप करें। इसके साथ ही माता की सेवा करें।

सिंह लकी राशिफल 2027 (Leo Horoscope 2027)

इस राशि के जातकों के लिए नया साल 2027 बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। इस राशि में गुरु की स्थिति की बात करें, तो 12वें, पहले और दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इन भावों की ऊर्जा आपके जीवन में अधिक देखने को मिल सकती है। लंबे समय से जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कई लोगों के जीवन से पुराने लोग और रिश्ते दूर हुए होंगे और उनका सामाजिक दायरा बदला होगा। लेकिन ने साल में आपका अच्छा वक्त आरंभ हो सकता है। जीवन में कई नए अवसर मिल सकते हैं। आप आत्ममंथन करेंगे। आपका मन रचनात्मक कार्यों में अधिक लग सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है।

सिंह राशि के जातकों को मार्च और अप्रैल में थोड़ा धैर्य और संयम बनाएं रखना चाहिए। इसके बाद आपकी परिस्थितियां अच्छी हो सकती है। आपकी गोचर कुंडली में शनि जून 2027 तक आठवें भाव में होंगे और इसके बाद नौवें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। भाग्य और कर्म के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति का भी सहयोग मिल सकता है। ऐसे में लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ नौकरी और बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस साल सफलता मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है।

उपाय- सिंह राशि वाले नए साल 2027 में शुभ परिणाम पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करें। रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके साथ ही सूर्य मंत्र ‘ऊं सूर्याय मंत्र’ का जाप करें और रविवार के दिन दान भी करें।

वृश्चिक लकी राशिफल 2027 (Scorpio Horoscope 2027)

इस राशि के जातकों के लिए साल 2027 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। गुरु बृहस्पति आपके नौवें और दसवें भाव में रहेंगे। ऐसे में भाग्य का पूरा साथ मिलने के साथ अध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव होगा। ऐसे में आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। आपके द्वारा किए जा रहे अच्छे कर्मों का फल मिल सकता है। करियर और नौकरी में भी लाभ मिल सकता है। शनि की स्थिति की बात करें, तो छठे भाव में रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को शत्रुओं, बीमारियों के साथ-साथ कर्ज से निजात मिल सकती है। राहु तीसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में आपके आत्मविश्वास और साहस में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के अलावा वेतन में वृद्धि और पदोन्नति के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता हैं। विदेश के माध्यम से लाभ मिल सकता है।

उपाय- वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी की पूजा करें। इसके अलावा मसूर का दान करना लाभकारी हो सकता है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई ज्योतिषीय जानकारी, राशिफल ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। इसमें बताएं गए परिणाम संभावित ग्रहों की चाल और चंद्र राशि के आधार पर बताए गए हैं। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को केवल ज्योतिषीय सलाह के आधार पर न करें।