Guru Uday 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति का नवग्रह में विशेष महत्व है। गुरु को ज्ञान, धर्म, धन, संतान, भाग्य, और विस्तार आदि का कारक माना जाता है। इस समय गुरु अतिचारी गति से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी उच्च राशि कर्क में अस्त अवस्था में विराजमान है। गुरु 15 जुलाई को इस राशि में अस्त हो गए थे और करीब 28 दिनों तक इस अवस्था में रहने के बाद जल्द ही उदित होने वाले हैं। गुरु के उदित होने से 12 राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु के कर्क राशि में उदित होने से किन राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है…

वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरु बृहस्पति 12 अगस्त को 05:03 ए एम बजे अपनी उच्च राशि कर्क में उदित हो जाएंगे। गुरु के उदित होते ही कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

गुरु ग्रह का उदय क्यों महत्वपूर्ण है?

गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उदित हो रहे हैं। ये घटना काफी शुभ और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुरु के अस्त होने से धर्म, ज्ञान, शिक्षा, सदाचार, भाग्य आदि क्षेत्र फिर से सक्रिय हो जाएंगे, जिससे सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे।

वृषभ राशि पर गुरु के उदित होने का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का उदित होना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में गुरु उदित होने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम की वृद्धि कर सकते हैं। कुछ यात्राएं कर सकते हैं इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। किस्मत का साथ मिल सकता है, जिससे लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में खूब लाभ मिल सकता है। गुरु के पुष्य नक्षत्र में होने के कारण आप कई नई योजनाएं बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं।

कर्क राशि पर गुरु के उदित होने का प्रभाव (Cancer Zodiac)

देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में उदित हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। छात्रों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होने के योग बन रहे हैं। संतान से सुख मिल सकता है। इसके अलावा नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही नौकरी को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं। किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। हालांकि, दांपत्य जीवन और साझेदारी में संबंधों को मधुर बनाए रखने पर ध्यान देना होगा।

मकर राशि पर गुरु के उदित होने का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का उदित होना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के सप्तम भाव में गुरु उदित होने वाले हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुलने के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। मान-सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है।

गुरु सप्तम भाव में उदित होकर एकादश, लग्न तथा तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि के योग बन रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के दौरान मित्रों और संबंधियों का सहयोग मिलेगा, जबकि आश्लेषा नक्षत्र में समझौते और अनुबंध सफलता दिला सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।