Guru Uday 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 10 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में उदित (गुरु उदय) होंगे। ज्योतिष में गुरु का उदय ज्ञान, धन, संतान, विवाह, मान-सम्मान, करियर और भाग्य का कारक माना जाता है। गुरु के अस्त रहने के दौरान जिन शुभ फलों में कमी मानी जाती है, उनके उदय के बाद दोबारा सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। ऐसे में गुरु का कर्क राशि में उदय कई राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। विशेष रूप से कर्क, तुला, कन्या और धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ, पद-प्रतिष्ठा और करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। साथ ही मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

20 अगस्त को न्यायाधीश शनि की चाल में होगा बदलाव, वृष, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 10 अगस्त को गुरु बृहस्पति सुबह 7 बजकर 53 मिनट पर अपनी उच्च राशि कर्क में उदित होने जा रहे हैं। यहां पर स्थित होकर गुरु ग्रह हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। गुरु को देवताओं का गुरु, ज्ञान, धर्म, समृद्धि और सौभाग्य का कारक माना गया है। जब गुरु उदित होते हैं तो विवाह, मांगलिक कार्य, शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय माना जाता है। हालांकि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली में गुरु की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के योग पर भी निर्भर करता है।

गुरु उदय का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

गुरु आपकी ही राशि में उदित होंगे, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनेंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति और सम्मान बढ़ने के संकेत हैं।

गुरु उदय का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए गुरु उदय करियर के क्षेत्र में शुभ परिणाम दे सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को लाभदायक सौदे मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है।

20 अगस्त को न्यायाधीश शनि की चाल में होगा बदलाव, वृष, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

गुरु उदय का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

गुरु उदय कन्या राशि के लिए आय और लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। निवेश से अच्छा लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

गुरु उदय का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए उनका उदय आपके लिए विशेष फलदायी माना जा सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति या निवेश से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। नौकरी और कारोबार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन और पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता आएगी।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।