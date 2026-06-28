Guru Surya Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार जुलाई 2026 का महीना ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि फ्यूचर पंचांग के अनुसार 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। इस तरह कर्क राशि में गुरु और सूर्य की युति बनेगी, जिसे वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, सम्मान, नेतृत्व क्षमता और भाग्य में वृद्धि का विशेष योग माना जाता है। हालांकि, इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रहेगा। किसी राशि को करियर में सफलता मिल सकती है तो किसी को धन लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं कुछ राशियों को खर्च और स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 जुलाई को रात 11 बजकर 39 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति स्थित हैं। ऐसे में कर्क राशि में गुरु और सूर्य की युति बनेगी।

गुरु और सूर्य की युति का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

गुरु-सूर्य युति का ज्योतिषीय महत्व

वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मबल, पद-प्रतिष्ठा, सरकारी कार्य और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं, जबकि गुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा, विवाह और समृद्धि के ग्रह माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना रहती है। कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं, इसलिए इस युति का प्रभाव कई राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है।

मेष से मीन राशि पर गुरु-सूर्य युति का प्रभाव

गुरु और सूर्य की युति का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

घर-परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संपत्ति, वाहन या घर खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

गुरु और सूर्य की युति का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। व्यापार में नए संपर्क बनने की संभावना है।

गुरु और सूर्य की युति का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। निवेश सोच-समझकर करें और अनावश्यक खर्च से बचें।

गुरु और सूर्य की युति का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

यह युति आपकी ही राशि में बन रही है, इसलिए व्यक्तित्व में निखार आएगा। करियर, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे। नए अवसर मिल सकते हैं।

गुरु और सूर्य की युति का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

खर्चों में वृद्धि हो सकती है। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।

गुरु और सूर्य की युति का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा।

गुरु और सूर्य की युति का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

करियर में उन्नति के मजबूत योग हैं। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है।

गुरु और सूर्य की युति का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं।

गुरु और सूर्य की युति का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। निवेश और साझेदारी में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा।

गुरु और सूर्य की युति का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारिक समझौते लाभदायक साबित हो सकते हैं।

गुरु और सूर्य की युति का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा। स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा।

गुरु और सूर्य की युति का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

प्रेम संबंध, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ के भी योग बनेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।