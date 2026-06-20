Jupiter Transit Pushya Nakshatra : फ्यूचर पंचांग के अनुसार गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में 18 जून 2026 को प्रवेश कर गए हैं और यह गोचर 18 अगस्त तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पुष्य योग को सबसे शुभ और दुर्लभ योगों में से एक माना जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और पुष्य नक्षत्र की शुभ ऊर्जा एक साथ एक्टिव होती है, तब गुरु पुष्य योग का निर्माण होता है।

आपको बता दें कि साल 2026 में यह विशेष संयोग लंबे समय तक प्रभावी रहने वाला है, जिसके कारण धार्मिक कार्यों, निवेश, संपत्ति खरीद, शिक्षा, विवाह संबंधी चर्चाओं और नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह अवधि अत्यंत शुभ मानी जा रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस योग का प्रभाव लगभग 61 दिनों तक विभिन्न रूपों में देखने को मिल सकता है, जिससे कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।

क्या है गुरु पुष्य योग का महत्व?

पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और इसके स्वामी शनि देव हैं, जबकि गुरु ग्रह ज्ञान, धन, संतान, शिक्षा और भाग्य के कारक माने जाते हैं। जब गुरु की शुभता पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा से जुड़ती है तो व्यक्ति को उन्नति, समृद्धि और शुभ अवसरों की प्राप्ति होने लगती है। इस दौरान सोना, चांदी, भूमि, वाहन, व्यवसाय और नए निवेश की शुरुआत विशेष फलदायी मानी जाती है।

12 राशियों पर गुरु पुष्य योग का प्रभाव

गुरु पुष्य नक्षत्र का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

गुरु पुष्य योग से करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति और आय में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार में सुखद समाचार मिल सकता है।

गुरु पुष्य नक्षत्र का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार में नए अनुबंध और आर्थिक लाभ की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

गुरु पुष्य नक्षत्र का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

धन निवेश से लाभ मिल सकता है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखें।

गुरु पुष्य नक्षत्र का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

वैवाहिक जीवन और साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए संपर्क भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं।

गुरु पुष्य नक्षत्र का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।

गुरु पुष्य नक्षत्र का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

गुरु पुष्य नक्षत्र का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

घर, वाहन या संपत्ति से जुड़े कार्य पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी।

गुरु पुष्य नक्षत्र का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने की संभावना है।

गुरु पुष्य नक्षत्र का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। बचत बढ़ सकती है और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

गुरु पुष्य नक्षत्र का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। करियर और व्यवसाय में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

गुरु पुष्य नक्षत्र का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना लाभकारी रहेगा।

गुरु पुष्य नक्षत्र का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।