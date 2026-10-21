Guru Mangal Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु और मंगल दोनों ग्रहों का विशेष महत्व है। गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में गुरु और मंगल का संयोग ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग अनुसार 12 नवंबर 2026 को दिवाली के बाद बनने वाले इस संयोग को लेकर मेष, सिंह और कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, करियर में आगे बढ़ने और नए अवसर मिल सकते हैं।

गुरु-मंगल का संयोग क्यों है खास?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, गुरु और मंगल की युति व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और कामकाज से जुड़े प्रयासों को प्रभावित कर सकती है। गुरु जहां दूरदर्शिता और समझ का प्रतीक है, वहीं मंगल किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहस और ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव अनुकूल होने पर व्यक्ति को अपने प्रयासों में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना मानी जाती है।

हालांकि, इस संयोग का वास्तविक ज्योतिषीय प्रभाव दोनों ग्रहों की राशि, अंश, भाव और संबंधित कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए सभी जातकों पर इसका प्रभाव एक जैसा होना जरूरी नहीं है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार मंगल ग्रह 12 नवंबर को रात 8 बजकर 20 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 31 अक्टूबर को गुरु ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति सिंह राशि में बनेगी।

मेष राशि पर गुरु- मंगल की युति का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह संयोग कामकाज में सक्रियता बढ़ाने और रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों और व्यावसायिक योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना रह सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना और अनावश्यक खर्च से बचना फायदेमंद रहेगा।

सिंह राशि पर गुरु- मंगल की युति का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय अपनी प्रतिभा दिखाने और कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने का अवसर बन सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई भूमिका की उम्मीद रखने वालों को अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। कारोबारियों को भविष्य की योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक समझौते से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना जरूरी होगा।

कुंभ राशि पर गुरु- मंगल की युति का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल का संयोग नई योजनाओं, संपर्कों और कामकाज में बदलाव को लेकर उत्साह बढ़ाने वाला माना जा सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसरों की तलाश में मदद मिल सकती है। वहीं व्यापारियों को नए ग्राहकों या व्यावसायिक साझेदारी से जुड़े विकल्पों पर विचार करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक लाभ के लिए जल्दबाजी के बजाय योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

इन बातों का रखें ध्यान

गुरु-मंगल का संयोग ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अवसरों और प्रयासों का प्रतीक माना जा सकता है, लेकिन इसे निश्चित धन लाभ या सफलता की गारंटी नहीं समझना चाहिए। आर्थिक फैसले अपनी आय, जरूरतों और जोखिम को ध्यान में रखकर ही लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।