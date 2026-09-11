Neech Bhang Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों के सेनापति के साथ-साथ पराक्रम, साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि और आत्मविश्वास आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। मंगल करीब 45 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय मंगल मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। वहीं 18 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के नीच राशि में आने का मतलब है कि उसका शुभ फल कम हो जाता है। हालांकि कर्क राशि में पहले से ही उच्च के गुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में मंगल और गुरु के संयोग से नीचभंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग का निर्माण होने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें मंगल-गुरु के संयोग से बना नीचभंग राजयोग किन राशि के जातकों के जीवन में शुभ फल देखने को मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 18 सितंबर को 2026, शुक्रवार को 04:44 पी एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 12 नवंबर 2026, गुरुवार को 08:30 पी एम बजे तक रहने वाले हैं। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

कैसे बनता है नीचभंग राजयोग?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार,नीचभंग राजयोग तब बनता है, जब कुंडली में कोई नीच का ग्रह विशेष परिस्थितियों के कारण अपनी नीचता यानी अशुभ प्रभाव को खो देता है और एक प्रबल राजयोग कारक बनकर शुभ फल प्रदान करने लगता है। ऐसे ही मंगल नीच राशि में प्रवेश किया है। लेकिन उच्च के गुरु के साथ युति होने पर उसकी नीचता समाप्त हो जाएगा और गुरु के कारण हर राशि पर किसी न किसी तरह से शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है।

साधारण शब्दों में कहे, तो अगर कोई भी ग्रह अगर किसी राशि में नीच का हो रहा है और वहां उस राशि का स्वामी आकर बैठ जाए या उस ग्रह को दृष्टि दे दे, तो उसकी नीचता भंग हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह वहां उच्च का होकर बैठ जाए या दृष्टि दे, तो भी नीचता भंग हो सकती है। इसे आम बोलचाल की भाषा में नीच भंग राजयोग कहा जाता है।

कर्क राशि पर नीचभंग राजयोग बनने का असर (Cancer Zodiac)

सिंह के लिए बहुत सारे अच्छे समीकरण हैं। भले ही ढैया चल रही हो। यह राशि मंगल और बृहस्पति के कारण राजयोग को प्राप्त होने वाली राशि है। इस राशि के जातकों के भीतर साहस और आत्मविश्वास की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपकी हिम्मत से आप कई क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। लंबे समय से रुका काम पूरा होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। मानसिक रूप से भी आप मजबूत हो सकते हैं। किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता बढ़ेगी। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इसके साथ ही भौतिक सुखों में बढ़ोतरी के योग भी बन रहे हैं। इस अवधि में धन का निवेश करना लाभकारी हो सकता है। परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और हंसी-खुशी का माहौल बनेगा। लव लाइफ अच्छी जा सकती है। दांपत्य जीवन की बात करें, तो लंबे समय से पति-पत्नी के बीच चली आ रही समस्या का समाधान मिल सकताहै। ऐसे में प्रेम और सामंजस्य बढ़ सकता है।

व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। मंगल की दृष्टि आठवें भाव में होने के कारण रिसर्च और गहन विषयों में रुचि बढ़ सकती है। गुप्त शत्रुओं को नियंत्रित करने में भी सहायता मिल सकती है। अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ सकता है।

सिंह राशि पर नीचभंग राजयोग बनने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा जाने वाला है। इस राशि के जातकों के जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं कम हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही बीमारियां भी दूर हो सकती है। नीच भंग राजयोग का निर्माण होने से लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैें। अगर कोई व्यापार से संबंधित यात्रा है, तो उसमें अच्छा खासा लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा जा सकता है। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आप अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं। सामाजिक जीवन अच्छा जा सकता है। आपके काम और फैसलों के कारण आपकी पहचान समाज में काफी प्रभाव डाल सकती है।

राजनीति, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। उन्हें कई ऐसे अवसर मिल सकते हैं, जिससे वह लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। इसके साथ ही राहु आपको रास्ता दिखा सकता है। उसकी स्मार्ट सोच से कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही कर्ज से निजात मिलने के साथ विरोधियों को हरा सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय नए काम शुरू करने, व्यापार बढ़ाने, नई चीजें जोड़ने और नए ग्राहकों से जुड़ने के लिए अच्छा हो सकता है।

तुला राशि पर नीचभंग राजयोग बनने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए भी ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों को अचानक से धन लाभ हो सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ अच्छा खानपान हो सकता है। बेकार के खर्चों से निजात मिल सकती है। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि बारहवें भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। विदेश में नौकरी या यात्रा का प्रयास कर रहे हैं, जो अब सफलता हासिल हो सकती है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल की बात करें, तो बेकार के वाद-विवाद से दूर रहें। शांति से अपना कार्य करेंगे, तो आपको अच्छी खासी सफलता हासिल हो सकती है। मान-सम्मान में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।