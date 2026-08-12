Guru Mangal Yuti 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 18 सितंबर 2026 को कर्क राशि में गुरु (बृहस्पति) और मंगल का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धन, भाग्य और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा, नेतृत्व और कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों ग्रहों की युति कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकती है। विशेष रूप से कर्क, कन्या, तुला और मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी।

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गुरु और मंगल की युति का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

गुरु और मंगल की युति आपकी राशि में बनने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं। व्यापारियों को नए निवेश, नए ग्राहकों और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलने से बड़े फैसले लेना आसान रहेगा।

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गुरु और मंगल की युति का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह संयोग आय और लाभ के नए स्रोत खोल सकता है। लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे होने की संभावना है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को बेहतर ऑफर मिल सकता है। कारोबार में विस्तार के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।

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गुरु और मंगल की युति का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के करियर में नई उपलब्धियां हासिल होने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को बड़े सौदे मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और धन संचय करने में सफलता मिल सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों में भी लाभ मिलने के संकेत हैं।

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गुरु और मंगल की युति का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह युति आर्थिक दृष्टि से शुभ मानी जा रही है। आय में वृद्धि के साथ नए स्रोत बनने की संभावना है। नौकरी में वेतन वृद्धि या पदोन्नति के योग बन सकते हैं। व्यापारियों को नई साझेदारी और नए प्रोजेक्ट का लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि गुरु और मंगल का यह संयोग कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश, नौकरी परिवर्तन या बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लें। ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की दशा, महादशा और कुंडली की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।