Guru Mangal Yoga 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, विस्तार, भाग्य, धन और समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और कार्यक्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जब दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं तो इसे ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण संयोग माना जाता है। सितंबर 2026 में ऐसा ही एक खास संयोग बनने जा रहा है। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जहां पहले से गुरु विराजमान हैं। इससे कर्क राशि में गुरु-मंगल की युति बनेगी।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरु और मंगल की यह युति व्यक्ति के भीतर साहस, निर्णय क्षमता और आगे बढ़ने की इच्छा को मजबूत कर सकती है। हालांकि मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है, लेकिन इसी राशि में गुरु की मौजूदगी मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने वाली मानी जाती है। इसलिए यह संयोग कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार, आर्थिक मामलों और नई योजनाओं के लिहाज से विशेष फलदायी माना जा सकता है।

18 सितंबर को बनेगा गुरु-मंगल योग

फ्यूचर पंचांग के अनुसार साल 2026 में 18 सितंबर को मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। पंचांग के अनुसार शाम को 4 बजकर 16 मिनट पर मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में पहुंचने के बाद मंगल की युति पहले से मौजूद गुरु के साथ होगी।

ज्योतिष में गुरु को शुभ और विस्तार देने वाला ग्रह माना जाता है, वहीं मंगल को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का ग्रह माना जाता है। इसलिए गुरु-मंगल की युति को कई ज्योतिषीय परंपराओं में गुरु-मंगल योग कहा जाता है। इसका प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं माना जाता, बल्कि जन्म राशि और कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

Surya Gochar 2026: 17 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे कन्या राशि में प्रवेश; सिंह, कन्या, मकर और मिथुन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

गुरु और मंगल के संयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि में ही यह गुरु-मंगल संयोग बन रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष महत्व रख सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित कर सकती है।

कारोबार से जुड़े लोगों को विस्तार की नई योजना बनाने का मौका मिल सकता है। साझेदारी, प्रॉपर्टी या बड़े निवेश से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं, हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा।

गुरु और मंगल के संयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए गुरु-मंगल का यह संयोग करियर के लिहाज से नई संभावनाएं खोल सकता है। लंबे समय से नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे जातकों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

व्यापार करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और कारोबार के विस्तार की योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है। रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम दोबारा गति पकड़ सकता है।

26 सितंबर को शुक्र और बुध बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग, तुला, मेष, कुंभ और कर्क राशि वालों को करियर में तरक्की और धनलाभ के योग

गुरु और मंगल के संयोग का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल की युति आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नौकरी में नई भूमिका, पद में बदलाव या आय बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी।

कारोबार में नए प्रोजेक्ट या नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं। जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सही दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए।

गुरु और मंगल के संयोग का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन इस राशि के जातकों के लिए खास महत्व रखता है। गुरु के साथ मंगल की युति आपके आत्मविश्वास और काम करने की ऊर्जा को बढ़ा सकती है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबारियों को विस्तार से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। हालांकि भावनाओं में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना लाभकारी रहेगा।

Aja Ekadashi 2026 Date: अजा एकादशी पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम, मंत्र और आरती

ध्यान रखें—फलित कुंडली पर भी निर्भर

ज्योतिषीय गणनाओं में किसी भी ग्रह योग का फल सभी लोगों के लिए बिल्कुल समान नहीं होता। गुरु-मंगल युति का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली, लग्न, चंद्र राशि, ग्रहों की स्थिति और दशा के आधार पर अलग हो सकता है। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय संकेत के रूप में देखना बेहतर है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।