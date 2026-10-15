Guru Ketu Dhwaj Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को गुरु और केतु के संयोग से ध्वज योग बनने जा रहा है। इस योग को कुछ राशियों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान के लिहाज से अनुकूल माना जा रहा है। खास तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने और धन लाभ के अवसर मिलने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि, वास्तविक फल कुंडली में ग्रहों की स्थिति और अन्य ज्योतिषीय कारकों पर भी निर्भर करते हैं।

ज्योतिष के अनुसार गोचर में जब देवगुरु बृहस्पति और केतु जैसे प्रमुख ग्रहों का मिलन या युति होती है (जैसे सिंह राशि आदि में), तब विशेष परिस्थितियों में ध्वज योग का निर्माण माना जाता है। यह योग व्यक्ति को राजनीति, उच्च पद, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाला माना जाता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 1 मिनट पर गुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही केतु ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों की युति से ध्वज योग का निर्माण होने जा रहा है।

मेष राशि पर ध्वज योग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर के लिहाज से उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिलने की उम्मीद रह सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को नए ग्राहकों से जुड़ने और अपने काम का विस्तार करने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने से लाभ की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं।

सिंह राशि पर ध्वज योग का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए गुरु-केतु का ध्वज योग भाग्य और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होने की संभावना है। व्यापार करने वाले लोगों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है। आय बढ़ाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा। परिवार में सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है।

धनु राशि पर ध्वज योग का प्रभाव (Leo Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए यह ज्योतिषीय संयोग नई संभावनाओं की ओर संकेत कर सकता है। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसरों की तलाश में सफलता मिल सकती है। कारोबार में नई रणनीति अपनाने से फायदा होने की उम्मीद रह सकती है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को भी मेहनत का बेहतर परिणाम पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना और भविष्य के लिए बचत करना फायदेमंद रहेगा।

क्या है गुरु-केतु के ध्वज योग का महत्व?

वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, भाग्य, शिक्षा, धन और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि केतु को आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और वैराग्य से जोड़ा जाता है। इन दोनों ग्रहों की युति या विशेष स्थिति के फल की व्याख्या जन्मकुंडली और ग्रहों के भाव के आधार पर की जाती है। ध्वज योग के नाम और उसकी गणना को लेकर अलग-अलग ज्योतिषीय परंपराओं में अंतर हो सकता है।

ध्यान दें

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए करियर में प्रगति और आर्थिक अवसरों की संभावनाएं चर्चा में रह सकती हैं। हालांकि, इसे निश्चित धन लाभ या नौकरी में तरक्की की गारंटी नहीं मानना चाहिए। अपने फैसले व्यावहारिक परिस्थितियों, मेहनत और सही योजना के आधार पर ही लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।